INFEKSI Saluran Kemih (ISK) merupakan penyakit yang biasanya menyerang kaum wanita. Hal ini ditandai dengan infeksi bakteri yang berkembang di saluran kemih, yang meliputi kandung kemih, uretra dan ginjal.

Makanan yang Anda konsumsi dan tingkat keasaman urin memengaruhi seberapa baik bakteri dapat berkembang pada saluran kemih Anda. Terjadinya infeksi saluran kemih biasanya sering disertai dengan nyeri perut, sensasi terbakar saat buang air kecil dan kram punggung bawah.

Berdasarkan lansiran dari Boldsky, Kamis (8/3/2018) ada makanan yang dapat mencegah agar Anda tidak terserang Infeksi Saluran Kemih, yaitu:

(Baca Juga: Hari Perempuan Internasional, Presiden Jokowi: Saatnya Perempuan Makin Aktif Berkarya)

Buah cranberry

Jus cranberry adalah minuman yang sangat direkomendasikan saat Anda menderita ISK. Menurut penelitian, cranberry mengandung zat yang menghentikan bakteri penyebab infeksi menempel ke dinding saluran kemih. Buah ini juga mengandung antioksidan yang membantu mencegah infeksi saluran kemih.

Yogurt

Yogurt merupakan makanan probiotik yang terdiri dari bakteri baik. Hal tersebut dapat membantu menyeimbangkan bakteri jahat, yang menyebabkan ISK. Yogurt juga berperan untuk mencegah gejala ISK. Jadi tidak ada salahnya untuk mulai mengonsumsi yogurt, terutama jenis tanpa pemanis, untuk mencegah infeksi saluran kemih.

Bawang putih

Tahukah Anda bahwa bawang putih bisa membantu mencegah ISK? Bawang putih mengandung senyawa yang bisa membunuh bakteri penyebab infeksi saluran kemih. Kehadiran senyawa allicin dan sulfur lainnya dalam bawang putih membantu mencegah ISK karena sifat antimikrobanya.

(Baca Juga: Hari Perempuan Internasional, Inilah Ada Coleman si Bartender Perempuan Pertama di Dunia)

Vitamin C

Vitamin C, juga dikenal sebagai asam askorbat, yang dapat mengatasi gejala ISK. Vitamin C menghambat pertumbuhan bakteri dan mengurangi tingkat keasaman urin Anda. Hal tersebut akan menurunkan kemungkinan terjadinya ISK. Makanlah makanan kaya vitamin C seperti jeruk, lemon, tomat, kol, brokoli, jambu biji, dan sebagainya.

Bluberry

Blueberry mengandung senyawa tanaman yang disebut proanthocyanidins, yang mencegah bakteri mengikat sel-sel di saluran kemih. Blueberry juga mengandung antioksidan yang akan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda.

Oat

Oat kaya akan serat larut yang dapat menurunkan kemungkinan terkena infeksi saluran kemih. Jadi, mulailah untuk rutin mengonsumsi oatmeal setiap hari agar Anda dapat terhindar dari penyakit ISK.

(tam)