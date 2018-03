BANYAK perempuan yang tidak bisa meninggalkan rumah tanpa mengenakan riasan wajah. Untuk memoles wajah, biasanya dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Terlebih ada salah satu bagian yang cukup diperhatikan yaitu alis. Entah mengapa, tak sedikit kaum Hawa yang merasa senang jika berhasil mendapatkan bentuk alis yang sempurna ketika merias wajah.

Alis yang dibentuk pun tak sekadar melengkung mengikuti pola yang sudah ada. Beberapa waktu belakangan muncul tren membentuk alis di media sosial yang terkadang sulit dipahami. Sebut saja tren kuncir alis, ulat bulu, bergelombang, dan yang terakhir alis dengan kawat. Namun kreativitas bentuk alis tidak berhenti sampai situ saja.

Mengutip Mirror, Jumat (9/3/2018) baru-baru ini, seorang beauty blogger telah memunculkan tren alis teranyarnya yaitu halo brow. Bentuk alis yang digagas oleh Hannah Lyne itu membuat kedua alis menyambung menjadi satu. Menyambungnya pun bukan hanya sekadar menambahkan garis dibagian tengah, melainkan saling menghubungkan ujung alis dengan garis melengkus sehingga terlihat seperti berbentuk oval di bagian dahi.

Perempuan tersebut membagikan kreasi bentuk alis terbarunya di akun Instagram @hannahdoesmakeupp yang telah memiliki lebih dari 36.000 pengikut. Kreasi itu pun menuai kontroversi di kalangan pengikut Hannah. Ada yang mencemoohnya lantaran tindakannya dianggap tidak masuk akal. Namun ada yang membelanya dengan mengatakan jika dirinya hanya sedang bercanda.

Berikut beberapa komentar yang ditulis oleh pengikutnya:

Akun jessy.n19, berkomentar "I cannot begin to explain how ridiculously dumb and stupid this looks. How bored were you to do this?!!! Next time leave your brows alone and read a damn book or something. Seperti ini yang ia maksud, 'Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana konyol dan buruknya bentuk ini. Seberapa bosan Anda sehingga melakukan ini? Lain kali, tinggalkan alismu dan membaca buku atau semacamnya.

Kemudian ada _farah.na_ , yang menulis "Can you not start another stupid trend? This is absolutely ridiculous and horrifying lmao. Jika diartikan ia mengatakan, "Bisakah kamu tidak memulai tren lain yang aneh? Ini benar-benar konyol dan mengerikan."

Lalu ada akun sbk_beauty, yang menulis,"No! Honey, I think you are a beautiful girl but this looks like a child has gone overboard with a brown marker on your face!, yang jika diartikan , "sayang, aku pikir kamu adalah gadis yang cantik namun bentuk ini sama dengan anak kecil yang menggambar wajahnya dengan spidol."

