TINGKAH polah dan gaya hidup selebritis Hollywood kerap mencengangkan. Ada yang tampil manis, namun banyak juga penghobi nudis. What is this?!

Tengok contoh 'sederhana'-nya yang terlihat di event penghargaan bergengsi, Oscars. Sebut saja penyanyi Rita Ora yang memerlihatkan lekuk tubuhnya dengan berbusana transparan di red carpet. Ada pula Halle Berry, aktris terbaik Oscars pada 2002 tampil dengan busana yang hanya menutupi payudara, bagian vital serta kakinya.

Aksi mereka sebenarnya masih kalah dengan pencinta nudis abis, si 'Bad Boy' Justin Bieber ataupun Orlando Bloom yang kerap berpesta telanjang. Nyatanya mereka tak sendiri. Komunitas dan penghobi nudis ada di berbagai belahan dunia. Mereka pun merayakannya bersama dalam sebuah festival telanjang.

Okezoners penasaran? Sejumlah festival tahunan penyuka telanjang selalu dihadiri jutaan pengunjung. Lokasinya tersebar di Jepang, Australia, Prancis, Jerman hingga Florida, Amerika Serikat.

Belum puas dengan pamer eksistensi di keramaian festival, kaum nudis bebas berlibur di spot-spot wisata khusus serta tempat hangout. Beberapa nama tempat di Bali menjadi favoritnya. Negeri Belanda juga menjadi surga melancong mereka.

Atas nama seni, kaum nudis juga mempopulerkan body painting alias aksi melukis di atas tubuh model telanjang. Foto-foto dengan model bugil pun selalu ditafsirkan sebagai karya seni seperti yang pernah heboh di Indonesia. Ratna Sari Dewi atau Madame Syuga, menerbitkan buku dengan kumpulan foto semi telanjang.

Berbagai kontroversi nudis tadi bakal secara tuntas dibahas bersama pakarnya di lifestyle.okezone.com. Biar Okezoners tahu apakah nudis termasuk kelainan jiwa, aliran naturalis ataukah pornografi. Berikut tren gaya hidup yang 'nyeleneh', seperti yoga dan belly dance sembari polos telanjang. Dari sisi kesehatan juga dikupas plus minus manusia tanpa busana.

Simak Okezone Weekend Spesial Nudis pada Sabtu-Minggu, 10-11 Maret 2018.

