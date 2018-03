PADA 8 Maret 2018, dunia baru saja memeringati Hari Wanita Internasional, yang merupakan hari kebangkitan bagi wanita di seluruh dunia untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dengan pria.

Momen tersebut juga menjadi pengingat untuk semua orang bahwa mereka harus menjadi yang pribadi lebih baik setiap saat dengan cara selalu memperbaiki diri. Untuk itu MNC Channel mendukung acara Beautifying Indonesia Weekend with Grooming yang dipersembahkan oleh Guru Grooming.

Acara ini dibuat untuk membentuk individu yang tidak hanya memperhatikan penampilan tetapi juga kualitas diri mereka sehingga dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki sehingga membentuk individu yang penuh percaya diri dengan kepribadian istimewa. Sebagai Professional Resource Management Guru Grooming Yuliana F. Hartanto hadir untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada para tamu undangan yang datang.

"Grooming dalam dunia profesional sangat berkaitan dengan etika yang begitu esensial dan memengaruhi kesuksesan seseorang di dalam kehidupan dan karier. Grooming merupakan kunci penting untuk mencapai titik kesempurnaan seseorang. Pribadi yang berpenampilan menarik, beretika baik, dan penuh percaya diri akan memenangkan persaingan dalam menapak tangga kesuksesan baik pribadi maupun perusahaan," kata Yuliana saat membuka acara di salah satu mal di kawasan Jakarta Barat, Sabtu (10/3/2018).

Ia menuturkan, setiap orang membutuhkan grooming baik tua maupun muda, professional maupun entrepreneur, pria maupun wanita. Karena itu, pengetahuan dan penerapan tentang grooming menjadi penting bagi setiap orang dalam upaya menggapai kesuksesan. Jika kesadaran ini menjadi kesadaran kolektif, maka bangsa Indonesia akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena kita memiliki kualitas manusia yang andal.

Beautifying Indonesia Weekend With Grooming turut menghadirkan narasumber berkompeten yaitu Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, artis senior Titiek Puspa dan juga entrepreneur Martha Tilaar. Hal menarik dari acara ini bukan sekadar acara show biasa melainkan Edutainment Show, di mana hadirin mendapat inspirasi dari cerita pengalaman hidup setiap narasumber dan mendapat kesempatan merasakan pengalaman fashion show di atas stage sebagai model dengan dukungan trend make up dan dress up untuk mereka. Tidak ketinggalan pula ada penampilan entertaiment dari Diva Indonesia Titi DJ.

"MNC Channels sebagai media partner sengaja menghadirkan acara ini secara eksklusif. Sebab bagi kami acara ini bermanfaat untuk semua orang. Grooming sangat penting bagi tua, muda, pria dan wanita. Acara ini juga dikemas dengan sangat menarik dan interaktif," ujar Hanny Zulfikar selaku Marketing Communication MNC Channels.

Hanny menambahkan suasana yang dihadirkan sangat meriah dan disambut antusias oleh pengunjung mal yang datang. Sehingga sangat menarik disaksikan semua orang.

"Tidak menutup kemungkinan acara akan berlanjut karena kami sebagai media sangat mendukung program seperti ini. Acara inspiratif perlu disebarkan, khalayak perlu tahu bahwa grooming itu sangat penting. Dengan ada kerja sama kami bisa memberi informasi serta pengetahuan agar semua orang tahu grooming itu penting," tutupnya.

