SEPERTI yang telah banyak diberitakan sebelumnya, kurang lebih sekitar dua bulan lagi yakni tepatnya Sabtu 19 Mei 2018, keluarga besar kerajaan Inggris akan mengadakan perhelatan besar pernikahan agung yaitu pernikahan Pangeran Harry dengan sang tunangan, Meghan Markle.

Menuju semakin dekat hari bahagia tersebut, sederet detail yang menyangkut tentang acara pernikahan antara Harry dan Meghan pun sudah banyak beredar di media luas. Mulai dari detail soal lokasi, denah tempat duduk para tamu undangan, kue pengantin, prosesi kereta kencana, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Kini, ada lagi kabar teranyar terkait soal detail pernikahan Harry dan Meghan ini. Kali ini, kabar yang datang ialah seputar gaun pengantin yang akan dikenakan oleh Meghan pada Sabtu 19 Mei 2018 mendatang. Sebagaimana diwarta Hellomagazine, Minggu (11/3/2018) disebutkan bahwa rumah mode desainer Ralph and Russo dari Inggris muncul sebagai rumor nama desainer yang dispekulasikan akan merancang busana gaun pengantin untuk Meghan. Nama desainer Ralph and Russo sendiri lebih lanjut diketahui sudah tidak asing lagi bagi Meghan, sebab memang Ralph and Russo lah yang merancang busana Meghan saat acara pertunangan.

Para orang-orang dalam dunia fashion mengabarkan kepada media HELLO bahwasanya, rumah mode couture fashion inilah, yang telah memenangkan peperangan sengit untuk merancang gaun pengantin pernikahan agung terakbar tahun ini, pernikahan Meghan Markle dengan Pangeran Harry.

Sebagai sosok di balik gaun pertunangan Meghan yang berwarna kombinasi hitam dan emas kemarin, rasanya wajar saja jika nama desainer Ralph dan Russo dirumorkan juga akan menjadi sosok yang membuat gaun pengantin Meghan kelak. Jika memang rumor ini benar, maka publik bisa mengharapkan full gown yang spektakuler sebab memang dua desainer ini terkenal dengan gaya rancangan yang rumit dan menarik perhatian.

Namun rumor lain menyebutkan, ada lagi nama yang berpeluang dipilih Meghan untuk merancang gaun pengantinya nanti, yakni Antonio Berardi. Di mana karya busana dari Antonio Berardi adalah busana yang dipilih oleh Meghan untuk acara public outing resmi pertama kalinya dengan Pangeran Harry pada Mei 2017, yaitu acara Audi Polo Challenge, yang hadir dalam bentuk siluet dress warna navy yang modern, feminin, elegan dengan detail cutting double-breasted, rok ruffle asimetris dan detail kancing yang menjadi statement.

Well, pada dasarnya kabar-kabar yang telah beredar soal desainer pilihan Meghan ini bisa juga melenceng pada akhirnya. Seperti ketika Kate Middleton menikahi Pangeran William pada 2011, di mana spekulasi besar yang beredar soal desainer yang dipilih Kate ialah antara Bruce Oldfield, Phillipa Lepley dan Alice Temperley namun pada akhirnya sang Duchess of Cambridge memilih desainer Sarah Burton dari rumah mode dunia Alexander McQueen.

