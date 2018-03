SEMUA wanita memiliki impian mempunyai fashion item mewah yang dapat menunjang penampilan mereka. Seperti mengoleksi tas, sepatu, dompet, pakaian, dan berbagai aksesori dari brand ternama.

Akan sangat indah jika semua koleksi itu dapat tersimpan dengan baik di lemari impian yang sangat indah. Beruntung Kylie Jenner dapat mewujudkannya. Segala yang dia punya tentu membuat wanita-wanita lain di seluruh dunia iri.

Sebagai seorang model, Kylie Jenner mengoleksi banyak tas Birkin, Hermes. Selain brand tersebut ada banyak lagi koleksi tas dari brand-barand mewah. Dia memiliki dompet Gucci, dan bermacam-macam tas ransel Chanel. Semua koleksi itu, ia simpan di dalam lemari rak kaca yang sangat indah.

Untuk mewujudkan itu, Kylie berkerja sama dengan desainer interior ternama, Martyn Lawrence Bullard. Ya, desainer yang satu ini memang sudah lama berkolaborasi dengan Kylie. Martyn sebelumnya dipercaya untuk merancang rumah Kylie yang ada di Los Angeles dan rumah keluarga trah Kardashian-Jenner lainnya.

Beberapa waktu lalu, Martyn memposting lemari bag closet rancangannya yang dipakai oleh ibu dari Stormi Webster tersebut. Dalam postingan di Instagram, Martyn menulis keterangan dengan menyebut bahwa lemari itu adalah impian semua wanita.

“martynbullard : Every girls dream , and a few boys too ! A corner of @kyliejenner ‘s purse closet i designed for her , lacquer floating shelves over mirrored walls , rock crystal chandelier and my own silver mica ceiling paper. #designwithabandon #kyliestyle,” tulisnya.

Ya, benar sekali lemari itu sangat mewah, semua orang pasti setuju. Tas, clutch, dan beragam dompet dipajang di setiap rak berdasarkan brand dan modelnya. Terdapat lampu gantung yang memberi cahaya sehingga koleksi tas yang terpajang semakin terlihat mewah.

Rancangan ini juga diposting oleh Kylie. Di akun Intagram-nya, ia berfoto selfie. Terlihat dirinya sedang berdiri menghadap cermin di belakang rak koleksi tas. Foto yang diposting Kylie malah menunjukkan lebih banyak koleksi tas miliknya. Bahkan, ukuran ruangan penyimpanan koleksi tas lebih besar dari ukuran kamar orang-orang pada umumnya.

Sayangnya, mimpi ini tidak akan pernah menjadi kenyataan bagi kita yang hanya manusia biasa. Mungkin salah satu impian gadis single ingin dinikahi oleh anak raja karena ingin memiliki semua itu. Demikian dilansir Elledecor, Selasa (13/3/2018)

(ren)