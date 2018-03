JAKARTA - Waspada jika Anda memiliki lingkar pinggang besar. Penelitian terbaru menemukan, wanita paruh baya atau lanjut usia (lansia) dengan lingkar pinggang besar berisiko tinggi mengalami kecemasan hingga stres dibandingkan perempuan dengan lingkar pinggang kecil dan berusia muda.

Dilansir Zeenews, penelitian dilakukan oleh Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Nacional de Piura, Kelompok Kolaboratif untuk Riset Climacteric di Amerika Latin, dan Universidad de Chile yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara rasio lingkar pinggang dan tinggi badan wanita.

Peneliti menganalisis data dari 5.580 wanita di 11 negara di Amerika Latin berusia 40 sampai 59 tahun. Hasilnya ditemukan 58% responden mengalami postmenipause dan 61,3% responden wanita mengalami gejala kecemasan mengarah stres saat mengetahui lingkar pinggangnya melewati batas ideal atau buncit.

"Perubahan hormon menjadi penyebab munculnya gejala kecemasan karena obesitas dan distribusi lemak pada perut," jelas Direktur Eksekutif American Menopause Society (NAMS) Amerika Utara, JoAnn Pinkerton.

Penelitian ini diterbitkan dalam julan Menopause: The Journal of the North American Menopause Society. Wanita dikatakan obesitas jika memiliki lingkar pinggang berukuran lebih dari setengah tinggi tubuhnya.

Terkait temuan ini, peneliti menyimpulkan peningkatan kecemasan pada lansia mungkin dipicu penurunan kadar estrogen yang memiliki peran neuroprotektif.

"Studi ini diharapkan dapat menjadi catatan bagi penyedia layanan kesehatan yang merawat perempuan paruh baya, karena lingkar pinggang yang besar bisa menjadi penanda untuk mengevaluasi pasien dengan gangguan kecemasan," tandas Pinkerton.

