STEPHEN Hawking menjadi sejarah besar untuk dunia. Teori "Black Hole"-nya yang menjelaskan alam semesta pastinya akan menjadi kenang-kenangan terindah untuk kehidupan ini.

Salah satu pernyataan dia yang cukup dikenal banyak orang adalah:

"Kita hanya perkembangbiakan monyet di planet kecil di antara bintang lainnya. Tapi kita bisa mengerti alam semesta. Itu membuat kita sangat istimewa," kata pria yang baru saja wafat di usianya ke-76 tahun hari ini, Rabu (14/3/2018).

Usaha Stephen dalam mempelajari ilmu pengetahuan telah membuka pintu baru penemuan yang ada sekarang dan karena itu banyak orang yang terinspirasi karenanya. Secara khusus, Okezone coba membagikan beberapa fakta menarik mengenai Stephen Hawking.

Dilansir dari The Vintage News, berikut fakta tentang Stephen Hawking

1. Stephen Hawking lahir di Oxford, Inggris pada 8 Januari 1942.

2. Stephen Hawking menunjukkan minat dan ketertarikannya pada ilmu pengetahuan sejak usia dini. Salah satu buktinya adalah pada usia 17 tahun dia masuk Universitas Oxford dan pada 1962, Hawking pindah ke Universitas Cambridge untuk mendapatkan gelar PhD in Cosmology.

3. Kelahiran Hawking bertepatan dengan 300 tahun perayaan kematian Galileo Galilei.

4. Hawking didiagnosis MND pada usianya yang ke-21 tahun. Setelah diagnosis itu keluar, dokter berkata bahwa Hawking hanya akan bertahan hidup selama 2 tahun.

5. Semasa sekolah dulu, Hawking sebetulnya sama seperti anak-anak lainnya. Bahkan, nilai sekolahnya masuk dalam kategori nilai paling buruk di kelasnya.

6. Hawking sangat menyukai pelajaran Matematika dan kurang menyukai Biologi.

7. Sang ayah, Frank, sangat berharap bahwa Hawking bisa belajar mengenai kedokteran.

8. Hawking menikah dengan Jane Wilde yang dia kenal saat dirinya menerima gelar PhD di Cambridge.

9. Pernikahan Hawking dan Jane bertahan selama 25 tahun sampai akhirnya mereka berpisah.

10. Hawking menikah lagi dengan perempuan bernama Elaine Masson.

11. Setelah berpisah dengan Hawking, Jane membuat buku berjudul "Traveling to infinity". Buku itu banyak menceritakan bagaimana hidupnya secara detail dan perasaan trauma akan kehidupan juga.

12. Traveling to Infinity karya Jane kemudian difilmkan dengan judul "The Theory of Everything"

13. Hawking juga pernah membuat buku berjudul "A Brief History of Time" yang dipublikasi pada 1988 dan laku 8 juta kopi. Buku ini juga yang kemudian membuat namanya semakin besar di dunia.

14. Hawking juga ternyata pernah membuat buku anak-anak bersama anak perempuannya, Lucy Hawking, pada 2007. Buku ini berjudul "George's Secret Key to The Universe". Buku ini cocok sekali untuk anak-anak yang penasaran dengan alam semesta.

15. Hawking juga pernah tampil di acara TV seperti The Big Bang Theory, Star Trek: The Next Generation, The Simpsons, The Tonight Show, dan banyak lagi.

16. Ternyata Hawking pernah bersekolah di sekolah khusus perempuan selama satu periode saat ayahnya pindah bekerja di St. Albans, Inggris.

17. Untuk menghilangkan penatnya mengurus "black hole", Hawking pernah ikut kelompok mendayung di Oxford.

18. Hawking percaya bahwa Alien itu nyata dan dia pun menjadi pembicara di ulang tahun NASA yang ke-50 untuk membahas alien ini.

