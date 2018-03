"What is really needed to make democracy function is not knowledge of fact, but right education," itulah sebuah kutipan dari Mahatma Gandhi yang berhasil menginspirasi Chairman of Outback Steakhouse Southeast Asia Prasoon Mukherjee.

Hari ini memang merupakan momen yang special bagi Prasoon dan timnya. Mereka baru saja meresmikan gerai Outback Steakhouse keempat yang berlokasi di Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan.

Sebagai bagian dari pembukaan gerai baru, Outback Steakhouse mengadakan program CSR untuk pelajar Indonesia melalui program Outback Gives Back. Program ini merupakaan kontribusi pihak perusahaan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak.

Dalam kata sambutannya, Prasoon mengatakan bahwa bisnis tidak hanya soal mencari uang dan keuntungan, tetapi juga untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.

"Di seluruh bisnis kami di India dan Asia Tenggara, kami selalu percaya untuk menyentuh kehidupan orang-orang di semua sector tempat kami beroperasi. Kami berupaya memberikan dukungan sebisa kami, terutama di bidang edukasi, agar anak-anak Indonesia memiliki kehidupan yang lebih baik," tutur Prasoon Mukherjee, dalam pembukaan gerai baru Outback Steakhouse, di Pasaraya, Jakarta Selatan, Rabu (14/3/2018).

Dalam hal ini, Outback Steakhouse telah menjalin kerjasama dengan salah satu NGO yang bergerak di bidang social yakni, SOS Children's Villages Indonesia.

"Outback Indonesia akan memberikan sumbangan sebesar Rp50 juta kepada SOS Children's Villages Indonesia dan juga berkomitmen untuk mensponsori pendidikan untuk empat anak berbakat," imbuhnya.

Wajah baru Outback Steakhouse Indonesia

Meski sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2001, Outback Indonesia tidak henti-hentinya berinovasi demi memenuhi permintaan konsumen dan juga pelanggan mereka. Pembukaan gerai baru ini merupakan salah satu komitmen mereka dalam memuaskan konsumen.

Terletak di lantai dasar Pasaraya, gerai seluas 219 meter persegi ini menampilkan interior desain bergaya modern kontemporer dengan sentuhan kayu yang ditata sedemikian rupa. Menurut pengakuan Prasoon Mukherjee, desain tersebut terinsipirasi dari Great Australian Outback yang juga disesuaikan dengan preferensi para generasi muda.

"Desain gerai ini merupakan yang terbaru dan untuk pertama kalinya diterapkan di Outback Steakhouse di Asia. Tujuannya untuk memberikan suasana hangat yang nyaman untuk pelanggan ketika menyantap steak. Restoran kami juga memiliki teras yang sangat hangat dan nyaman di mana pada tamu dapat merasakan keramaian lalu lintas sambil menikmati sajian steak nan lezat," tutur Prasoon.

Kapasitas ruangan pun telah didesain sedemikian rupa sehingga dapat menampung sekitar 108 pengunjung dalam satu waktu.