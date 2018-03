SUP merupakan salah satu makanan yang sangat disukai oleh para pencinta kuliner diseluruh dunia. Sebagian orang bahkan rela melakukan perjalanan jauh hanya untuk menemukan olahan sup terbaik.

Berbicara soal hidangan tersebut, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa negara-negara Asia memiliki beragam olahan sup dengan cita rasa yang tidak diragukan lagi. Seperti sajian beef noodle sup (sup mi daging sapi) asal Taiwan yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Jangan senang dulu, untuk mencicipi hidangan lezat ini, para pengunjung harus rela merogoh kocek dalam-dalam karena harganya Rp4,8 juta per porsi.

Dilansir dari The Daily Meal, Kamis (15/3/2018), pada tahun 2017, Taipei menjadi salah satu dari 20 top destinasi yang paling banyak dikunjungi para wisatawan mancanegara. Selama ini, negara tersebut dikenal sebagai surga bagi para pencinta kuliner karena menyuguhkan olahan kopi, kehidupan malam, dan hidangan lezat lainnya.

Olahan beef noodle soup yang menjadi incaran para wisatawan maupun penduduk lokal ternyata disajikan oleh sebuah restoran bernama Niu Ba Ba. Restoran ini telah beroperasi sejak tahun 1990, dan menawarkan tujuh jenis olahan sup lainnya. Untuk olahan sup paling murah dijual seharga Rp242 ribu.

Lalu apa keistimewaan beef noodle soup tersebut? Setiap mangkuk sup berisi empat jenis potongan daging sapi premium yang diimpor langsung dari Australia, Brazil, Jepang, dan Amerika Serikat. Pihak restoran hanya menggunakan potongan terbaik sehingga menghasilkan tekstur yang sempurna.

Potongan daging sapi kemudian diolah dengan biji-bijian dan bumbu rempah-rempah khusus untuk menghasilkan cita rasa terbaik. Kemudian daging akan direbus sekira tiga hari dan kemudian dibekukan semalaman.

Kelezatan sup ini ada dikuah kaldunya yang menggugah selera. Setidaknya terdapat enam jenis kaldu blok yang digunakan untuk membuat tiga lapisan kuah kaldu yang berbeda pada sup. Kuah kaldu kemudian akan dibumbui dengan kecap, gula batu, dan 5 bubuk rempah-rempah. Para pengunjung juga dapat menyempurnakan pesanan dengan memilih jenis mi yang sesuai dengan selera mereka.

