PIZZA memang tidak dipungkiri jadi makanan favorit banyak orang dari lintas usia, anak-anak, remaja, dewasa muda, sampai yang sudah cukup berumur pun banyak yang menyukai hidangan asal Italia ini.

Nah, untuk Anda para penggemar pizza, kabar teranyar satu ini mungkin bisa jadi kabar yang menggembirakan dan membuat semangat. Bagaimana tidak, sebab disebutkan bahwa sebuah studi terbaru mengklaim pizza adalah sebagai motivator lebih besar daripada uang dan bisa membuat orang untuk lebih produktif di tempat bekerja ketika digunakan sebagai stimulus.

Sebagaimana diwarta Foxnews, Kamis (15/3/2018), penemuan ini dibuat oleh psikolog Dan Ariely yang dirinci dalam bukunya yang berjudul "Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations". Disebutkan dalam studi oleh Dan ini, ia menawarkan reward atau penghargaan bagi empat kelompok karyawan terpisah yang bekerja di pabrik semikonduktor Intel di Israel, untuk hal meningkatkan produktivitas.

Satu kelompok karyawan diberi bonus sekira USD30 atau kurang lebih Rp412.410, kelompok lain diberi pizza, kelompok satu lagi diberi reward pujian dari atasan mereka, dan kelompok terakhir tidak diberi penawaran apa pun.

Kemudian dari sini, Dan disebutkan menemukan bahwa pizza, yang bertentangan dengan uang dan pujian, merupakan motivator awal terbesar. Menurut laporan dari The Cut, penelitian tersebut menyatakan bahwa reward pizza meningkatkan produktivitas sebesar 6,7 persen pada hari pertama. Itu berarti bahwa karyawan yang bermimpi tentang mendapatkan hidangan pizza ini, pada dasarnya bekerja 6,7 ​​persen lebih keras ketimbang kelompok lainnya.

Namun perlu diperhatikan, selama penelitian berjalan selama kurang lebih satu pekan, disebutkan keberhasilan kelompok pizza tersebut turun dan kelompok yang paling sukses akhirnya adalah kelompok karyawan yang ditawarkan reward pujian dari atasan mereka.

Sementara itu, seperti yang Dan tulis dalam bukunya, Dan merasa bahwa pizza akan bisa menjadi pemenang keseluruhan jika dia bisa membagi-bagikan pizza ini melalui jasa home delivery, karena dengan begini tidak hanya kelompok karyawan tersebut diberikan hadiah namun tapi juga akan menjadikan mereka pahlawan di mata keluarga mereka.

