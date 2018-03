POPULARITAS dari serial televisi terkenal di dunia yang kisahnya diangkat dari novel, Game of Thrones tampaknya semakin luas dan belum kalah dari serial televisi lainnya yang juga tersohor, dengan salah satunya bisa dilihat bagaimana Game of Thrones ini memberikan pengaruhnya tidak hanya terhadap dunia kecantikan namun juga dunia kuliner.

Seperti yang diketahui, bahwa sekira pertengahan tahun 2017, telah hadir set make-up Game of Thrones telah dirilis ke publik. Menyusul set make-up, lalu pada Juli 2017 para penggemar serial televisi ini juga semakin dimanjakan dengan kehadiran biskuit spesial Game of Thrones.

Di mana kudapan biskuit spesial ala Game of Thrones ini seperti yang telah diketahui, dibuat langsung oleh salah satu pemeran Game of Thrones yakni Ben Hawkey, yang berperan sebagai Hot Pie dari gandum cornbread dan kulit jeruk yang disajikan hangat dengan olesan butter dengan tampilan bentuk menyerupai hewan serigala.

Nah, sekarang menambah koleksi produk kuliner ala Game of Thrones, kini juga telah hadir Easter egg cokelat bertemakan Game of Thrones. Sebagaimana disitat Metro, Kamis (15/3/2018) ialah perusahaan bernama Morrisons yang diberitakan mengeluarkan produk cokelat Easter egg alias telur paskah Game of Thrones, berkonsep limited edition.

Diketahui lebih lanjut, telur paskah ala Game of Thrones tersebut sendiri dibuat dengan menggunakan cokelat Belgia dan hadir dengan tampilan visual dibuat sedemikian rupa menyerupai Dragon Eggs atau telur hewan naga yang terdapat dalam serial yang ditayangkan oleh stasiun televisi HBO tersebut. Untuk dekorasi, telur paskah berbentuk telur naga berukuran besar ini juga bahkan tidak lupa dihiasi dengan taburan serbuk warna merah dan emas.

Sementara itu soal harga, rasanya para penggemar cokelat sekaligus penggemar Game of Thrones tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk bisa mendapatkan dan mencicipi Easter egg Games of Thrones ini. Sebab hanya dijual dengan harga 6 Euro atau sekira Rp101.998 saja. Telur paskah cokelat ini sendiri dijual tersedia secara eksklusif di supermarket murah dan bisa djuga dibeli di gerai-gerai toko 430 Morrisons di seluruh penjuru Inggris.

Well, selain telur paskah berdesain telur naga ala Games of Thrones ini pada bulan Februari lalu juga telah hadir telur Paskah dengan tampilan topi ala Harry Potter, Harry Potter Sorting Hat Egg yang dirilis oleh Slattery’s Patissier & Chocolatie, yakni telur Paskah susu cokelat yang diisi dengan milk chocolate callets dan nama asrama yang terdapat dalam film Harry Potter yang dipilih secara acak.

