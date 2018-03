PEMBUAT film "Star Wars" George Lucas mulai membangun museum dongeng baru senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat pada Rabu, dengan mengatakan bahwa museumnya akan mencakup semua jenis seni.

Museum itu, yang terletak di dekat Universitas Southern California di selatan Los Angeles, tempat Lucas belajar film, akan menampilkan karya sutradara tersebut mulai dari lukisan, ilustrasi dan seni digital dari film waralaba "Star Wars", yang dimulai pada 1977.

Museum Seni Cerita Lucas itu, yang didanainya sendiri, akan menjadi perusahaan nirlaba dan diperkirakan memakan waktu sekitar empat tahun untuk membangunnya.

Museum tersebut akan menampilkan seni tradisional dan populer, termasuk seni animasi, digital dan komik serta akan tersedia ruang makan, teater, ruang kuliah, ruang kelas dan perpustakaan penelitian umum.

"Saya percaya pada semua jenis seni dan saya percaya semua jenis seni memiliki hak untuk eksis. Saya pikir penting untuk memiliki sebuah museum yang biasanya saya katakan dengan nada bercanda, mendukung semua seni terlantar yang tidak seorang pun ingin melihat, tapi semua orang suka. Jadi itu mimpiku untuk ini," kata Lucas pada acara peletakan batu pertama.

"Seni populer adalah wawasan tentang masyarakat dan apa yang mereka cita-citakan, apa yang sebenarnya mereka inginkan, apa adanya, karena ini menceritakan bahwa narasi cerita mereka adalah sejarah mereka, sistem kepercayaan mereka," tambahnya.

Lucas menyumbangkan beberapa barang dari koleksi seni pribadinya, termasuk lukisan dan memorabilia film.

Pedang cahaya Luke Skywalker, helm Darth Vader, dan beberapa barang dari "Casablanca," "The Ten Commandments" dan "The Wizard of Oz" ditetapkan untuk dipajang di museum, demikian laporan Variety melaporkan.

Lucas menjual waralaba "Star Wars" ke Walt Disney pada 2012 seharga 4 miliar dolar AS (lebih dari 48 triliun rupiah)

