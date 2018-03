WISATA halal atau Halal Tourism mulai berkembang di Indonesia. Para pelaku pariwisata juga mulai melirik jenis wisata yang satu ini.

Kendati dinilai siap untuk menggarap wisata halal, namun yang terpenting mesti mencarikan pasar yang tepat bagi Jogja terkait paket wisata tersebut. Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) DIY, Udhi Sudiyanto menilai Jogja sangat siap untuk dapat dikemas paket-paket wisata halal.

“Akan tetapi harus ada informasi yang jelas dari pemerintah seperti apa konsep halal tourism ini,” ujar Udhi ditemui di Yogyakarta, Rabu 14 Maret 2018.

Udhi menilai sebagai destinasi utama di Indonesia, dari segi makanan atau kuliner untuk konsep tersebut, Jogja sudah sangat siap. Akan tetapi, kata Udhi, konsep halal tourism ini haruslah dipahami secara umum. Salah satunya terkait dengan ketersediaan tempat ibadah di tempat-tempat wisata.

“Harus ada tempat ibadahnya, tempat wudhu juga harus tersedia dengan baik. Secara teknisnya, Asita mengarahkan ke hal-hal tersebut,” papar Udhi.

(Kuliner Yogyakarta, Foto: Utami/Okezone)

Selain itu, terkait dengan higienitas tempat-tempat wisata. Pengelolaan sampah dan sanitasi yang baik juga harus dipikirkan. Karena, kata Udhi, intinya konsep halal tourism itu menghadirkan tempat wisata yang bersih agar nyaman dikunjungi.

“Namun, masalahnya sekarang ini adalah mencarikan market yang pas untuk Jogja. Karena untuk objek (wisata) yang ada di Jogja, kami tidak akan membatasi itu,” pungkas Udhi.

(tam)