BERPAKAIAN stylish nggak mesti buka sana buka sini. Dengan mengenakan koleksi modest fashion, Anda pun sebetulnya bisa tampil kece di depan banyak orang.

Rahasia dari penggunaan item fashion yang khas dengan para hijabi ini adalah memadupadankan satu item dengan yang lainnya. Sehingga, total look yang didapatkan akan berkesan lebih modern dan bikin tampilan Anda eye cathing.

Seperti yang dikenakan Nadia Mulya ini. Dia coba mengkombinasikan antara patern bola-bola dengan corak bunga, di mana, sebetulnya dua motif tersebut sama-sama kuat. Namun, dengan mix and match yang tepat, tampilan Nadia pun terlihat stunning. Setuju?

"Salah satu andalan dari mengenakan modest fashion adalah mix and match, karena banyak item modest fashion yang kece-kece juga," paparnya pada Okezone saat ditemui di Conclave, belum lama ini.

Menurut Nadia, salah satu andalan modest fashion adalah outernya yang biasanya beragam dan punya keunikannya tersendiri. Terlebih, sekarang itu banyak orang Indonesia yang menyukai outer semacam itu. Jadi, terlihat modern!

"Bahkan, bisa dikatakan sekarang itu outer bisa jadi statement dari tampilan Anda. Intinya, seberapa kreatif Anda mengombinasikan satu item dengan lainnya," sambung Nadia.

Bicara mengenai mix and match, Nadia menyatakan, dengan menggunakan 3-item fashion in 1 outfit, itu bisa memberi kesan dramatis di penampilan Anda. "Ini dikarenakan setiap item fashion biasanya punya kekuatannya sendiri dan dengan mengombinasikan itu, maka kesan dramatis bisa menonjol dari look Anda," tambahnya.