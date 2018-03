RUTINITAS yang padat kadang menjadi masalah dari kebanyakan perempuan untuk tampil cantik menggunakan make-up. Alhasil, riasan seadanya menjadi pilihan yang mau tidak mau dipilih.

Tapi, kata siapa make-up simple tidak bisa memberi kesan cantik di wajah Anda. Maudy Ayunda membuktikan bahwa tampil dengan simple make-up itu bukan menjadi halangan untuk terlihat menarik di depan banyak orang.

Menurut Maudy, sekali pun make-up yang dipakai bukan sesuatu yang berat, tapi hasil akhirnya tetap maksimal. "Aku biasanya pakai simple make-up kalau aku lagi buru-buru, cuma pergi ke gym, atau ada meeting," cerita Maudy di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (16/3/2018).

Nah, make-up simple yang biasanya dipilih penyanyi cantik ini hanya pelembap yang mengandung whitening vitamin dan milk essence. Dengan pelembap jenis ini, diakui Maudy, wajahnya bisa langsung cerah dan anti kusam. Jadi, efisiensi waktu make-up pun lebih baik.

Tidak hanya membuat kuliat cerah lebih cepat, Maudy juga menjelaskan bahwa pelembap ini pun bisa membuat kulitnya sehat dan cantik alami. Menjadi penting kemudian adalah menurut Maudy, pelembap ini membuat Anda tidak harus menggunakan bedak atau foundation lagi. Kembali ke manfaat efisiensi waktu!

Selain pelembap wajah, Maudy juga biasanya menggunakan maskara untuk memberikan kesempurnaan pada bagian matanya. Tidak hanya itu, perempuan kelahiran 19 Desember 1994 itu juga pasti menggunakan lipbalm untuk membuat bibirnya tetap lembab.

"Maybe tambahannya sedikit mascara dan lipbalm. Enaknya abis itu pun aku tinggal cuci muka dan pake lagi. Jadi everything is really simple. Karena bisa jadi base make up juga," tambahnya.

Di sisi lain, jika memang make-up simplenya sudah mulai hilang, hal yang biasanya maudy lakukan adalah mengaplikasikan bedak di wajahnya. "Tapi, pengaplikasian bedaknya pun tidak harus tebal, cukup tipis-tipis saja. Fungsinya supaya wajah tetap segar dan tidak terlihat kusam," tambahnya.

(dno)