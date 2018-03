JAKARTA – Suasana hangat begitu terasa, ada canda tawa di kediaman Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) saat merayakan ulang tahun istrinya Liliana Tanoesoedibjo yang ke-51 tahun.

“Selamat ulang tahun istriku tercinta Liliana Tanoesoedibjo. Semoga panjang umur, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih telah menjadi istri dan ibu yang terbaik,” ungkap HT di kediamannya tadi malam.

Tampak di acara makan malam tersebut ke empat putri HT, putra bungsunya dan keluarga .

Sementara itu di akun instagramnya, Liliana Tanoesoedibjo mengunggah foto-foto kebersamaannya bersama keluarga di pagi hari. Sang suami dan anak-anaknya tampak memberikannya sebuah kue tart bertuliskan happy birthday.

“Thank you God, I am truly blessed for having such a wonderful family,” tulis Liliana menyertakan foto tersebut.

Di postingan berikutnya, Ketua Umum Kartini Perindo ini mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada suami tercinta. “Thank you dear @hary_ tanoesoedibjo. Thank you for being the best partner in life. Thank you for loving me more than yourself,” tulisnya.

Banjir Ucapan dan Doa

Berbagai ucapan selamat, doa dan pujian netizen membanjiri kolom komentar instagram Liliana. Di mata netizen, Liliana bukan hanya cantik, tetapi merupakan sosok yang menginspirasi. Selain memiliki karir cemerlang, ibu lima anak ini punya kepedulian tinggi terhadap sesama.

Dia selalu tampil santun, lemah lembut dan rendah hati. “Happy B’Day Ibu Liliana. JBU and always inspiring us,” tulis @fritda_linkin.

Sementara netizen dengan akun @rofiqotulaini mengatakan, “Ibu selamat ulang tahun, semoga Tuhan yang maha kuasa senantiasa menjaga, melindungi dan menyayangi, sehingga bisa berkarya dan mampu menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia.”

Selain itu, banyak juga netizen yang mengungkapkan kekagumannya terhadap keharmonisan rumah tangga Liliana bersama Hary. Sudah 31 tahun lebih menikah, pasangan ini tetap tampil mesra. “Pasangan yang sangat serasi, harmonis. Langgeng dunia dan akhirat, Amin,” tulis @varida_ sunarty.

Sedangkan pemilik akun @mindaprayoga terang-terangan mengungkapkan rasa irinya terhadap kemesraan Liliana-Hary. “Ibu, saya itu iri lihat kebersamaan Ibu dan Bapak. Selalu bersama ya sampai akhir hayat memisahkan Ibu dan Bapak. Happy birthday ya Bu, doa terbaik buat Ibu,” tulisnya.

Ucapan datang dari berbagai penjuru negeri. Seperti di fanpage @HaryTanoeofficial, netizen memenuhi kolom komentar Ketum Partai Perido tersebut Seperti Yuvensius “HBD Bu Lily... slm dr bajawa flores NTT.

“Sempat berdiskusi saat kuliah umum di kampus UNIK Kediri tahun 2016 dgn bpk Harry Tanoe... Gbu,” tutur pemilik akun Alda Ross Ngeda.

Ada juga ucapan dari Kisworo Advokat “Selamat ulang tahun ibu Liliana semoga panjang umur & selalu sehat agar terus bisa mendampingi bp HT mewujudkan Indonesia yg sejahtera,” pungkasnya.

