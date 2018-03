USIA dari salah satu penerus tahta kerajaan Inggris, Pangeran George yang merupakan putra sulung Pangeran William dan Kate Middleton memang masih sangat dini, empat tahun.

Akan tetapi, walaupun suatu hari di masa mendatang Pangeran George akan menjadi seorang raja yang memimpin Inggris, namun tampaknya kakak dari Putri Charlotte ini telah memiliki impian karir profesi impiannya sejak usia ini.

Hal di atas terungkap, ketika Pangeran William menghadiri acara resepsi di Istana Kensington dalam rangka acara penghormatan untuk Scotland Yard pekan ini. Seperti diwarta Hellomagazine, Jumat (16/3/2018) Pangeran William menyebutkan bahwa putra sulungnya tersebut sangat tertarik dan takjub dengan pasukan petugas kepolisian.

Dalam acara tersebut pun, Police Commissioner, Jayne Richardson melontarkan gurauan kepada Pangeran William bahwa masih banyak dibutuhkan petugas kepolisian di area tersebut, “We are recruiting, actually, so if George and Charlotte are keen?,” yang kemudian dijawab oleh Pangeran William bahwasanya memang Pangeran George terobsesi dengan polisi, mobil-mobilan, dan juga mainan.

Disebutkan lebih lanjut, kecintaan akan Pangeran George terhadap segala sesuatu yang menyangkut soal polisi, memang kerap terekam. Contohnya pada akhir tahun lalu, Pangeran William mengungkapkan bahwa satu permintaan kado natal dari George kepada Santa Klaus kala itu, hanyalah cukup satu mobil-mobilan polisi saja.

Well, sementara itu Pangeran George beserta sang adik, Putri Charlotte diketahui kini sedang mempersiapkan diri bersama kedua orang tua mereka yakni Pangeran William dan Kate Middleton untuk menyambut kelahiran anggota keluarga baru, anak ketiga William dan Kate yang diprediksikan akan lahir sebentar lagi. Walaupun tanggal kelahiran tepat anak ketiga ini belum diketahui, namun beredar spekulasi bahwa Kate sekiranya bisa saja melahirkan tepat di hari Pahlawan, St George's Day yang jatuh tepat pada 23 April.

“Tidak ada kepastian soal tanggal Kate melahirkan anak ketiga ini, namun akan menjadi sangat kebetulan yang indah jika anak ketiga ini lahir tepat di hari St George's Day. Atau jika kelahiran ini agak terlambat, seperti kelahiran Pangeran George kala itu, Kate tetap bisa membuat hal ini menjadi kado peringatan hari pernikahan yang sangat spesial untuk William, sehubungan dengan peringatan wedding anniversary mereka yang ke-tujuh pada 29 April mendatang,” ungkap salah satu orang dalam kepada media The Sun.

