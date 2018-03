AKUN Instagram Najwa Shihab ramai dibanjiri komentar netizen. Bukan karena kontroversi yang dibuatnya di media sosial, tapi Najwa mengunggah kembali postingan Proud Project soal dirinya.

Postingan itu ternyata mengandung makna yang cukup dalam bagi Najwa. Sebab, dari postingan itu ternyata terkandung kisah hidup Najwa yang pernah kehilangan anak keduanya yang bernama Namiya.

Postingan itu menuliskan,

"Can you describe a moment that changed your life?" Lalu Najwa menjawab, "Waktu saya hamil anak saya yang kedua. It was tough pregnancy. Saya sampai harus bed rest 4 bulan di rumah sakit dan nggak boleh turun-turun dari tempat tidur. Bahkan, pertama kali saya turun dari tempat tidur, kaki saya sampai gemeteran. But I really wanted to keep my daughter - Namiya. So, I tried EVERYTHING to keep her alive. Dan akhirnya, Namiya lahir. Tapi sayang, dia hanya hidup 4 jam (hening). It's so heartbreaking for me. I still blame myselft to this day. But that moment taught me a lot. It taught me to appreciate life. It taught me to smile although it's hard. Dan sampai sekarang pun saya masih belajar. Setiap hari saya masih belajar untuk mengikhlaskan kepergian Namiya walaupun berat. Najwa Shihab."

Setelah memposting pernyataan ini, banyak netizen yang kemudian mendoakan dan menguatkan Najwa. Seperti yang dituliskan akun @delalestari0804, "Tetap semangat mbak". Begitu juga dengan akun @andrianoajiv, "Selalu jadi yang terbaik untuk semua orang, mbak."

Tak sedikit juga warganet yang ikut mencurahkan pengalamannya yang mungkin sama seperti yang dirasakan Nana. Seperti yang diceritakan @apriliafatma83, "Sama mbak, akupun masih belajar mengikhlaskan kepergian ayah saya yang hampir 28 tahun telah menghadap-Nya. Kala itu saya masih 10 tahun, namun rasa kesepiannya masih terasa sampai sekarang."

Dari curhatan Najwa ini juga terungkap bahwa Najwa pernah mengalami hal yang cukup berat dalam hidupnya. Ibu mana yang sanggup melihat anaknya sedih atau terluka. Sementara itu, yang terjadi pada Najwa adalah mesti kehilangan Namiya untuk selama-lamanya.

Najwa hanya bisa menggendongnya sebentar saja. Ya, hanya 4 jam setelah dilahirkan, anak keduanya itu harus pergi untuk selama-lamanya. Perasaan semua ibu pun pasti sama, kesedihan tiada tara.

Namun, bagaimana pun Najwa mengaku tetap belajar untuk mengikhlaskan semuanya. Dia pun di curhatan itu mengaku bahwa belajar akan suatu hal baru dalam hidupnya dari kisahnya tersebut. Dia pun tetap belajar sampai sekarang.

Hingga postingan ini dipublish di Instagramnya @najwashihab, sudah ada 170 komentar yang masuk dan 23.217 akun Instagram yang menyukainya. Harapan terbaik pastinya untuk Najwa!

(hel)