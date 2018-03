Street food Vietnam dikenal sebagai salah satu yang terenak di dunia. Dari kedai pinggir jalan juga lahirlah egg coffee, varian kopi yang dicampur dengan kuning telur. Kini, minuman berbahan dasar kuning telur bisa ditemukan dalam berbagai macam, diantaranya egg cone hingga egg beer atau bir yang dicampur kuning telur.

Kuning telur awalnya digunakan sebagai campiran kopi untuk menggantikan susu kental manis yang tak mudah ditemukan di pasaran Vietnam pada 1950-an. Tak disangka egg coffee disukai banyak orang serta turis hingga menjadi minuman khas Hanoi. Kini, kuning telur dipakai sebagai campuran berbagai jenis minuman.

Salah satunya adalah egg beer. Sesuai namanya, eeg beer terdiri dari bir yang dicampur dengan kuning telur. Namun bukan kuning telur mentah, melainkan 2 butir kuning telur yang telah dipisah dari bagian putih kemudian dikocok selama 3 menit hingga kental.

Rasanya sendiri sangat unik. Rasa bir yang segar pahit berpadu dengan rasa telur yang creamy. Segelas egg beer dihargai 35.000 Dong atau sekira Rp 17.500 saja. Selain egg beer, kuning telur juga dijadikan campuran utama dessert egg cone. Yaitu dessert yang dituang ke dalam cone es krim. Isinya tentu saja kuning telur dan minuman lainnya.

Ada beberapa varian rasa egg cone yaitu egg matcha cone, egg coffee cone serta egg chocolate cone. Egg matcha cone berisi kuning telur yang dicampur dengan minuman teh hijau atau matcha, egg chocolate cone dicampur dengan minuman cokelat, sementara egg coffee cone berisi kuning telur dan kopi.

Dessert unik ini terlihat makin menarik setelah dihiasi dengan marshmallow dan semprong. Seporsi egg cone dihargai 25.000 Dong atau sekira Rp.12.500.

Keunikan egg coffee dan egg cone membuatnya cepat dikenal di kawasan wisata Old Quarter. Ada beberapa kedai yang menjual minuman unik ini. Salah satunya adalah Creampi in a Cone yang berada di jalan Ma May, Old Quarter, Hanoi. Bila anda mengunjungi Hanoi, pastikan mencobanya karena egg beer serta egg cone hanya bisa ditemukan di Hanoi, Vietnam.

(ren)