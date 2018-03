PERTUNJUKAN Ice Skating Disney on Ice akan hadir lagi di Jakarta. Kali ini, acara yang dihadirkan oleh DMEASIA ini akan dibawakan dengan tema Everyone's Story.

Bertempat di Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD City, Disney on Ice akan digelar pada 18-22 April mendatang. Dalam acara ini, penonton akan diajak menjadi bagian dari keajaiban Disney saat Mouse-ter of Ceremonies. Mickey Mouse akan memimpin parade yang terdiri dari lebih 50 karakter termasuk Minnie Mouse, Donald Duck, Goofy dan semua Putri Disney, mulai dari Cinderella, Rapunzel, Ariel, Snow White dan Tiana.

Selain kehadiran karakter para Putri Disney di atas, karakter Anna, Elsa, dan Olaf dari Disney Frozen juga akan hadir menyapa para penggemar di Jakarta. Tak hanya para putri cantik, karakter dari Disney.Pixar's seperti Finding Nemo, Aladdin, dan Beauty and The Beast juga akan menghibur para keluarga.

(Baca Juga: Jelang Nyepi, Ribuan Umat Hindu Malang Ikuti Tawur Agung Kesanga di Batu)

Tahun ini, warisan dari Disney akan ditampilkan melalui 14 kombinasi cerita klasik dan modern, yang didukung oleh skater-skater pemenang penghargaan internasional, koreografi yang enerjik dan setting yang menakjubkan. Penonton juga bisa ikut menyanyikan lagu-lagu fenomenal Disney termasuk Let It Go, You've Got A Friend in Me, dan Hakuna Matata.

Sebelum menonton pertunjukan, para penonton diharapkan datang lebih awal karena ada beberapa acara menarik yang bisa diikuti, seperti membantu sahabat dari Zootopia, Judy Hopps dan Nick Wilde dalam memecahkan sebuah misteri.

“Ini adalah bentuk komitmen kami dengan Disney untuk menggelar event Disney on Ice sekali dalam setahun, sebuah perpaduan cerita klasik dan baru yang abadi sepanjang masa didukung dengan produksi dari tim Disney menjadikan Disney on Ice pertunjukan yg tak terlupakan untuk seluruh keluarga," kata Roderick Tjandra, Direktur DMEASIA dalam siaran pers yang diterima Okezone, Jumat (16/3/2018).

Dalam menggelar acara Disney on Ice - Everyone's Story, DMEASIA juga menggandeng INDIHOME sebagai sponsor utama. Jemy Confido, selaku VP Marketing Management PT. Telkom menjelaskan pihaknya berharap masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

(Baca Juga: Asyik, Traveler yang Mau Wisata ke 10 Bali Baru Dapat Tiket Murah)

"Dengan menjadikan IndiHome sebagai sponsor Disney on Ice, kami berharap kehadiran IndiHome akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. IndiHome adalah solusi digital lengkap yang mudah dan praktis serta hiburan yang sangat positif," jelas Jemy.

Para pelanggan IndiHome yang ingin menyaksikan pertunjukan Disney on Ice juga bisa mendapatkan diskon hingga Rp400 ribu untuk pembelian tiket Disney on Ice kategori Platinum, Gold, dan Silver. Anda bisa membeli tiket Disney On Ice Everyone’s Story akan dimulai Pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 12.00 WIB.

(tam)