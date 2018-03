KOTA modern belum tentu bebas dari misteri dan hal mistis. Di tengah modernisasi Ho Chi Minh city, ada beberapa bangunan tua yang dipertahankan bahkan masih digunakan karena bentuknya yang dinilai sangat indah. Salah satunya adalah museum of the fine arts. Tapi sayangnya, suasana museum seni ini terbilang angker karena menyimpan kisah mengerikan.

Museum of the fine arts Ho Chi Minh city yang berada di jalan 97 Pho Duc Chinh, Vietnam sebenarnya adalah salah satu dari sedikit bangunan tua yang tersisa. Bangunan gaya berkolonial Prancis itu awalnya merupakan rumah salah satu orang terkaya di Ho Chi Minh city bernama Hui Bon Hoa atau uncle Hoa.

Bangunan yang hingga kini masih terawat dengan baik ini tadinya rumah uncle Hoa dan kelurganya juga difungsikan sebagai markas bisnisnya Socialite Immobiliete. Tak heran bila ia mampu membangun rumah bergaya kolonial Prancis dan art deco yang sangat indah. Karena uncle Hoa yang kelahiran Tiongkok termasuk 4 orang terkaya di Vietnam saat itu.

(Foto; Saigoneer)

Namun sebuah kejadian membuat masyarakat sekitar merasa ngeri hingga kini. Saking ngerinya kejadian berkembang menjadi legenda masyarakat setempat yang misterinya belum terpecahkan. Kabarnya anak perempuan uncle Hoa tiba-tiba sakit parah dan meninggal. Ia pun sangat sedih karena anak ini merupakan anak kesayangannya.

Uncle Hoa pun membuat peti mati berbahan batu dan menyimpan jasad anaknya di dalam peti mati batu yang diletakkan di kamar sang anak. Bekas kamarnya telah berubah menjadi makam pribadi di dalam rumah. Sejak saat itu terjadi beberapa kejadian mistis. Seorang pekerja melihat hantu si anak berjalan melintasi koridor dan jendela lantai atas.

Selain itu pembantu pun mendapat kejutan menyeramkan. Uncle Hoa menyuruh pembantu untuk meletakkan gaun putih, nasi dan boneka di altar si anak untuk menghiburnya di alam baka. Setelah diletakkan, beberapa saat kemudian pembantu melihat nasinya tinggal setengah mangkuk. Parahnya lagi, ia melihat hantu si anak yang mengenakan gaun putih baru sedang bermain boneka di atas peti matinya.

Kejadian seram di rumah yang menggemparkan warga kini telah berkembang menjadi legenda masyarakat setempat. Kepopuleran legenda ini bahkan dijadikan film berjudul The Ghost of Hua House. Meski sejak 1987 rumah uncle Hoa diubah menjadi museum of the fine arts namun cerita ini tetap abadi dan membuat pengunjung merasa ngeri.

(dno)