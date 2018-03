PENYELENGGARAAN sebuah event merupakan cara untuk menarik minat kunjungan wisatawan ke suatu daerah. Semakin banyak wisatawan yang datang maka daerah tersebut akan semakin terkenal termasuk obyek wisata. Maka dari itu, untuk menyelenggarakan sebuah event perlu persiapan yang matang agar membuat wisatawan merasa puas dan ingin kembali lagi.

Sejumlah daerah di Indonesia kini sudah mulai menyusun calendar of event selama satu tahun. Sayangnya, banyak event yang belum memenuhi standar global sehingga bisa berdampak pada kunjungan wisatawan. Melihat hal tersebut, Kementerian Pariwisata mengadakan Workshop Penyelenggaraan Event yang diikuti oleh dinas pariwisata provinsi.

Kegiatan yang diselenggarakan Senin (19/3/2018) di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat itu dimaksudkan agar pemerintah daerah mendapatkan coaching clinic untuk meningkatkan kualitas event yang diselenggarakan sehingga berskala nasional dan layak ‘dijual’ untuk mendatangkan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

“Presiden Jokowi waktu hadir di Jember Fashion Carnaval meminta agar kota-kota di Indonesia bisa memiliki festival atau karnaval yang khas dan unik.Presiden juga berkali-kali menegur saya karena ada banyak acara festival tapi belum berstandar global. Presiden minta event harus berstandar dunia,” ungkap Menteri Pariwisata Arief Yahya di sela-sela pembukaan workshop.

Lebih lanjut Menpar Arief menjelaskan bila dalam sebuah event harus ada kurator yang mengetahui acara dengan detail. “Sering saya mendatangi suatu event ketika saya bertanya siapa kuratornya, tidak ada yang jawab atau biasanya dijawab kadispar, padahal dia tidak detail (mengetahui acara). Kurator harus mengetahui detail,” tambahnya.

Kurator bertindak sebagai penanggungjawab untuk memenuhi aspek berstandar nasional dalam pengemasan event. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan ialah tampilan koreografi yang menarik dan tidak menarik, iringan musik yang berkualitas dengan melibatkan composer atau arranger profesional, dan penggunaan busana atau kostum yang digunakan harus membuat penyaji merasa nyaman dan leluasa untuk bergerak. Bila ketiga aspek tersebut dapat dipenuhi, maka event layak ditetapkan sebagai event berstandar global.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam sebuah gelaran event adalah nilai yang terkandung di dalamnya. Menpar Arief menegaskan jika calendar of event harus memiliki creative value dan commercial value yang masing-masing harus dipenuhi oleh sutradara termasuk kurator di dalam event dan produser penyelenggara event. “ Ada dua peran besar di sisi penyelenggaraannya, bagian sutradaranya seperti apa, yang bagian produser seperti apa dan ini harus balance kedua-duanya,” imbuhnya. Ia menambahkan jika dalam sebuah event dirinya akan bertanya mengenai dua hal. Pertama, siapa kuratornya dan jumlah wisatawan yang hadir. Kedua berapa biaya return dari acara.

Kegiatan workshop kali ini melibatkan para praktisi penyelenggara event dan pakar pemasaran. Narasumber yang dihadirkan antara lain Jacky Murrsy dan Nalendra Pradono dari MarkPlus, Dwiki Dharmawan selaku pakar dan praktisi musik, perancang busana Dynand Fariz dan Samuel Wattimena, Ndang Mawardi selaku promotor dan penyelenggara event, serta Denny Malik selaku penari dan koreografer. Dari kegiatan yang dihadiri kurang lebih 200 peserta ini diharapkan muncul standard operating procedure (SOP) untuk membuat calendar of event.

