SELAIN Selasa, tahukah Anda hari ini bertepatan dengan peringatan apa? Ya, hari ini 20 Maret 2018 bertepatan dengan Hari Kebahagiaan Internasional yang disebut juga International Day of Happiness.

Mungkin Anda terlalu sibuk sampai tidak menyadari kebahagiaan pun ada hari peringatannya. Hari Kebahagiaan Internasional diproklamasikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 12 Juli 2012 dan dipilihlah 20 Maret.

Hari peringatan tersebut dibuat karena menurut PBB, kebahagiaan penting dirasakan dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Hingga pada 2015 lalu, PBB meluncurkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, yang berusaha untuk mengakhiri kemiskinan, ketidaksetaraan, dan lebih melestarikan bumi. Ketiga aspek tersebut tentu mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan, melansir dari laman resmi United Nation, Selasa (20/3/2018).

Adanya pembangunan dan pergeseran kebiasaan yang sedang berlangsung di seluruh dunia juga seharusnya tidak hanya menumbuhkan perekonomian saja, tapi juga mampu meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusianya. Sampai sekarang ada sekira 193 negara anggota PBB yang telah menyerukan kebahagiaan merupakan salah satu prioritas yang harus dirasakan setiap manusia.

Hari Kebahagiaan Internasional akhirnya mulai dirayakan setahun kemudian, yaitu pada 20 Maret 2013. Pada peringatan tahun pertama, acara yang berlangsung di seluruh dunia itu memilih tema Happy Heroes, sebuah penghargaan bagi orang-orang yang telah melakukan banyak hal untuk membuat orang lain bahagia.

Setahun selanjutnya, yaitu 2014, peringatan Hari Kebahagiaan Internasional diisi dengan orang-orang yang berbagi foto yang menggambarkan kebahagiaan, membuat mereka bahagia, dan bangga dengan kebahagiaannya. Banyak orang yang berbagi foto di hari itu, diperkirakan lebih dari 13 juta orang secara global turut membagikan foto bahagianya.

Pada 2015, Hari Kebahagiaan Internasional diperingati dengan berfokus pada hubungan. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan akan terus terhubung dengan orang lain. Namun, akibat dari zaman yang kian modern membuat semakin banyak orang merasa terisolasi dan kesepian. Saat 20 Maret 2015 itulah, ribuan orang saling mengulurkan tangan untuk saling membahagiakan.

Meskipun tiap orang memiliki gagasan yang berbeda tentang cara untuk mencapai kebahagiaan, sebaiknya setiap orang dapat mengelola stresnya sendiri, dengan cara istirahat yang cukup, berolahraga, senyum dan tertawa, dan merenung untuk introspeksi.

Selain itu, adapun cara lainnya bisa saja dengan mencoba menonton film-film tentang kebahagiaan, seperti Hector and Search of Happines (2014), Eat, Pray, Love (2009), The Pursuit of Happiness (2008), Bruce Almighty (2003), Click (2006), dan The Bucket List (2007).

(tam)