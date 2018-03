KETIKA melihat boneka, yang ada di bayangan Anda mungkin lucu dan menggemaskan, bukan? Barang ini bahkan bisa menjadi teman tidur Anda atau juga alat untuk menunjukan betapa Anda menyayangi seseorang.

Tapi, apa jadinya jika boneka yang satu ini yang Anda lihat atau Anda miliki di rumah?

Video yang dipublish Daily Mail ini memperlihatkan sebuah boneka yang cukup menyeramkan. Jika dilihat sekilas, boneka ini mirip dengan sosok laki-laki kecil biasa. Tapi, ketika Anda memerhatikannya lebih detail, maka Anda akan melihat keanehan di matanya.

Boneka ini direkam saat diletakkan di atas sebuah makam. Saat kamera mengarah ke boneka ini, tidak ada hal yang aneh. Semuanya nampak biasa saja. Namun, ketika kamera ini bergerak ke samping boneka, mata boneka ini ikutan bergerak.

Hal ini yang kemudian ramai dibicarakan netizen. Mereka menganggap boneka ini barang mistis yang memang bisa bergerak dengan sendirinya. Tatapan bonekanya pun sangat menyeramkan, layaknya ingin membunuh Anda. Seperti boneka Chucky.

Sampai sekarang, tidak ada yang tahu dimana lokasi boneka ini direkam. Tapi, banyak yang beranggapan bahwa boneka ini berada di Brazil, sayangnya tidak ada yang tahu pasti dimana alamatnya.

Membahas sedikit bagaimana tampilan boneka ini. Yang pertama akan Anda lihat adalah bentuk rambutnya. Cukup unik dengan bagian depan yang runcing sementara itu sekelilingnya kosong. Setelah itu adalah matanya. Hal yang tidak kalah seram adalah giginya.

Banyak yang beranggapan, boneka ini adalah boneka bayi vampire. Sebab, selain giginya yang runcing, di samping boneka ini juga ada sebotol cairan berwarna merah yang diletakkan dalam botol susu.

Pakaian bonekanya pun seperti mengenakan jas yang biasa dikenakan pada mayat. Pakaian yang dikenakan si boneka serba putih yang menandakam bahwa dia adalah bayi vampire yang masih sangat suci.

Sementara itu, beredarnya kabar boneka ini kemudian mengundang netizen berargumen. Banyak dari mereka yang menyebutkan bahwa boneka ini adalah "The Doll of the Devil". Sebutan ini sepertinya cocok disandangkan untuk si boneka yang cukup menyeramkan ini, ya.

