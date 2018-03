HANAMI atau ohanami adalah tradisi Jepang dalam menikmati keindahan bunga, terutama bunga sakura. Bagi penduduk lokal, mekarnya bunga sakura merupakan simbol kebahagiaan telah tibanya musim semi.

Tradisi ini biasanya dilakukan sambil menggelar tikar dan menikmati berbagai hidangan lezat di bawah pohon sakura. Mengingat sakura menjadi salah satu daya tarik wisata Jepang, salah satu toko retail terdorong untuk meluncurkan satu set produk makanan terbaru yang dapat dinikmati para wisatawan.

Terinspirasi dari keindahan sakura, produk makanan yang dikeluarkan oleh 7-Eleven ini sebetulnya telah beredar di pasaran sejak awal bulan lalu di Kawazu, Shizuoka Prefektur. Dibandingkan kota-kota besar lainnya, kawasan Kawazu dikenal sebagai salah satu spot hanami terbaik dan sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Di tempat ini, sakura memang bermekaran sejak akhir Februari hingga pertengahan Maret setiap tahunnya. Untuk menikmati momen berharga tersebut, 7-Eleven mengeluarkan 8 jenis kudapan bercita rasa manis yang didominasi warna merah menyerupai bunga sakura.

Menu pertama yang dapat dicicipi wisatawan adalah Haru no Gohobi Parfait (Spritime Reward Parfait) yang dibanderol seharga 298 yen (Rp38 ribu). Kudapan ini terdiri dari dua potong kue cokelat yang ditata rapi di samping whipped cream rasa stroberi. Di bawah topping yang mewah terdapat lapisan puding dan lapisan mousse stroberi yang disajikan bersama saus stroberi nan lezat.

Selanjutnya wisatawan dapat mencicipi kelezatan Sakura Milk yang dijual seharga 100 yen (Rp12 ribu). Ukuran camilan yang satu ini memang terbilang mungil sehingga Anda bisa langsung menyantapnya dalam satu kali gigit. Namun menikmatinya dengan sebuah sendok juga memberikan sensasi rasa yang luar biasa.

Setelah puas menikmati kedua hidangan di atas, masih ada 6 kudapan unik lainnya yang bisa Anda cicipi. Mulai dari The Sakura Moko, Sakura Mon Blanc and Uji Machi Japanese Parfait, Strawberry Ganache Chocolate Gateau, Sakura Mochi, Strawberry and Chocolate Flower Cake, dan Softened Sakura Muretto.

Semua camilan lezat ini tersedia hingga akhir musim semi. Namun perlu diketahui bahwa puncak tradisi hanami sendiri diprediksi akan berakhir 7-10 hari lagi. Demikian dilansir dari SoraNews24, Selasa (20/3/2018).

