KEPOPULERAN buku serta film seri Harry Potter membuatnya diabadikan dalam bentuk taman hiburan bertema Harry Potter. Tapi tak semua fans memiliki kesempatan untuk berkunjung kesana. Hadirnya kafe bertema Harry Potter memberi kesempatan para fans untuk bernostalgia dengan kastil Hogwarts serta dunia sihir tanpa harus berkunjung ke taman hiburan.

Kafe bernama Always Coffee & Butterbeer ini berada di kawasan Old Quarter tepatnya di jalan Hang Tre 8B, Hanoi, Vietnam. Sesuai namanya, kafe menyediakan minuman paling terkenal dalam dunia Harry Potter, yaitu butterbeer bersama sejumlah minuman sihir lainnya yang muncul di buku. Yaitu ramuan polyjus, felix felicis, amortentia, dan minuman yang warnanya seperti api bernama goblet of fire.

Minuman-minuman ala dunia Harry Potter dibuat semirip mungkin sesuai deskripsi di buku. Butterbeer misalnya, rasanya segar dan manis karena dibuat dengan campuran bir, soda serta krim dan ditaburi kacang. Butterbeer terdiri dari dua jenis, yaitu yang mengandung alkohol dan tanpa alkohol. Segelas butterbeer dihargai 45.000 Dong atau sekira Rp22.500 ribu.

Selain butterbeer, minuman sihir lainnya yang patut dicoba adalah goblet of fire. Minuman yang namanya diambil dari judul buku Harry Potter keempat ini dibuat dari campuran soda dan alkohol. Sesuai namanya, warna minuman ini pun seperti api. Segelas goblet of fire dihargai 50.000 Dong atau sekira Rp25.000 ribu.

Sebagai alternatif minuman tanpa alkohol ada ramuan polyjus yang rasanya manis. Polyjus dibuat dari soda, sirup dan dihiasi buah peach ini dihargai 40.000 Dong atau sekira Rp20.000 ribu, Tenang saja, tak seperti ramuan polyjus di buku, ramuan polyjus di kafe ini aman dan enak kok.

Kafe bertema Harry Potter seakan menjadi tempat bernostalgia para fans Harry Potter yang kini telah beranjak dewasa. Selain karena minumannya yang mengingatkan akan dunia sihir, suasana dalam kafe pun Harry Potter banget. Bagian dalam kafe dihias dengan panji-panji asrama Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, dan Slyterin. Furniturenya pun bertema Gryffindor.

Selain itu di dalam kafe juga dipajang banyak pernak-pernik Harry Potter seperti sorting hat, tongkat sihir, pedang Godric Gryffindor, buku-buku hingga sapu terbang. Tapi jubah sihirlah yang membuat para pengunjung makin betah. Pasalnya pengunjung dibolehkan memakai jubah sihir dan berfoto secara cuma-cuma.

