HAMPIR di setiap objek wisata alam di Indonesia memiliki ciri khas. Di beberapa tempat misalnya, terdapat pemandangan yang memperlihatkan air terjun langsung bermuara ke laut. Pemandangan serupa bisa Anda dapatkan ketika mengunjungi Ohoi Evu di Maluku Tenggara.

Desa yang memiliki sebutan Nenmas Il itu memiliki air terjun yang langsung bermuara ke lautan. Air Terjun Evu, begitu masyarakat biasanya menyebut. Letak air terjun ini berada di ujung desa dan berdekatan dengan Teluk Sorbay.

Meskipun tidak terlalu tinggi, hanya sekira 5-6 meter, debit air di sana terbilang deras. Seperti air terjun pada umumnya, di sekeliling Air Terjun Evu juga terdapat bebatuan yang biasanya dimanfaatkan oleh wisatawan untuk mengambil gambar diri.

Ketika Okezone berkesempatan mengunjungi air terjun ini beberapa waktu lalu, tidak begitu banyak orang yang berada di sekitarnya. Hanya ada dua orang anak yang sedang bermain air. Tentu ada perasaan senang tersendiri jika mengunjungi objek wisata yang belum banyak dikunjungi orang lain.

Di sebelah air terjun terdapat pondok kayu yang bisa digunakan untuk meletakkan barang-barang sementara wisatawan bermain air. Selain itu, bagian rumah kayu juga menjadi celah untuk menuju air terjun. Air di sana sangat jernih dan menyegarkan. Sekadar informasi, masyarakat sekitar juga memanfaatkan air untuk kehidupan sehari-hari.

Jika sudah puas bermain air, wisatawan dapat menikmati pemandangan di sekitar Teluk Sorbay dimana air terjun bermuara. Di pinggiran teluk terdapat dermaga tempat para nelayan menautkan perahu mereka. Keunikan dari nelayan di sana adalah yang mereka cari bukan ikan, melainkan kepiting bakau dan rumput laut. Ya, di tengah teluk memang terdapat budidaya kedua hasil laut tersebut.

Khusus untuk kepiting bakau, hewan laut itu biasa dikirim ke luar pulau seperti ke Surabaya dan Bali, bahkan hingga di ekspor ke luar negeri. Masyarakat sekitar juga seringkali mengantre untuk membeli kepiting yang dijual dengan harga kisaran Rp 35ribu-Rp 150ribu. Wisatawan yang datang juga bisa membelinya sebagai oleh-oleh dan nelayan siap mengemasnya dengan baik agar awet.

Kegiatan yang bisa dilakukan di teluk yang masih menjadi bagian dari Pantai Hoat Sorbay itu adalah mengelilingi hutan mangrove menggunakan speed boat. Dengan membayar Rp500.000 per perahu, wisatawan akan diajak menelusuri hutan selama dua jam melalui ke cerukan. Terakhir, jangan lupa untuk menikmati keindahan matahari terbenam di sana. Sekadar informasi, biaya yang dibebankan kepada wisatawan untuk mengunjungi kedua objek wisata itu sebesar Rp20.000 per mobil dan Rp5.000 per motor.

