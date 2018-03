KEHIDUPAN keluarga kecil Andien Aisyah sukses mencuri perhatian masyarakat. Terlebih ibu satu orang anak itu seringkali membagikan pengalamannya dalam mengasuh. Banyak orang, terutama ibu muda, yang merasa kisah perempuan bertumbuh mungil itu menginspirasinya.

Baru-baru ini Andien juga membagikan pengalamannya berlibur ke Belanda bersama keluarganya. Menurut penuturannya di salah satu caption foto Instagram, ini adalah kali pertama ia mengajak Kawa, anaknya untuk merasakan perjalanan panjang menggunakan pesawat terbang.

“Sempet berpikir gimana caranya mbawa Kawa yang semi toddler ini buat perjalanan jauh, 15 jam lebih. Tapi Alhamdulillah sangat kooperatif, ditambah lagi cabin crew nya sangat helpful, pesawatnya nyaman, kursinya nyaman, makanannya enak-enak banget (penne pasta nya enak banget!). Kalo buat saya yang paling penting wifi onboardnya super kenceng dan filmnya up to date semua (baru kesampean nonton Kingsman yang kedua kemaren di pesawat pas Kawa tidur, haha) 😂 Laff banget,” tulis Andien seperti yang dikutip Okezone, Rabu (21/3/2018).

Berdasarkan foto di atas, tampak Kawa menikmati perjalanannya karena ia tengah tertidur pulas. Tentu Andien dan Ippe merasa senang karena anak semata wayang mereka tidak rewel. Hal itu terlihat jelas dari senyum sumringah keduanya. Dalam beberapa postingan terlihat Kawa duduk bersama dengan ibunya. Namun dalam foto ini ia bisa menikmati kursinya sendiri untuk terlelap.

Banyak kegiatan yang dilakukan oleh keluarga kecil itu saat berada di negeri kincir angin. Salah satunya adalah mengunjungi sebuah hutan. Bagi Andien, mengunjungi alam adalah kegiatan yang menyenangkan. Ia pun menulis, “Go into the nature is always a good idea.”

Keluarga ini juga berbagi kebahagiaan dengan mengunjungi adik Andien, Diego.

Meskipun berlibur, keluarga ini tidak melupakan kebiasaan sehat yang sering mereka lakukan yaitu berolahraga. Mereka terlihat mengikuti half marathon sambil mendorong stroller karena membawa Kawa.

Keluarga ini datang ke Amsterdam saat masih musim dingin sehingga harus memakai pakaian hangat. Namun terkadang mereka tetap merasa kedinginan. Andien pun memiliki cara tersendiri agar anaknya tidak kedinginan yaitu memasukkan tangan Kawa ke perutnya.

