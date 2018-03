LAMA tak terdengar kabarnya, Britney Spears secara resmi kembali menggeluti dunia fashion setelah didapuk sebagai brand ambassador salah satu rumah mode ternama. Pelantun tembang "Oops I Did It Again" itu tampil dalam koleksi terbaru Kenzo yang bertajuk La Collection Memento No.2.

Uniknya, kampanye fashion yang dilakukan oleh rumah mode itu sempat menimbulkan kontroversi di media sosial. Hal ini bermula ketika pihak perusahaan mengumumkan Britney sebagai brand ambassador terbaru mereka melalui sebuah unggahan foto pada hari Selasa (20/3/2018).

Pada awalnya, tidak ada yang menyadari bahwa sosok wanita cantik yang ada di foto tersebut merupakan penyanyi papan atas Hollywood yang berhasil menjual jutaan copy album. Bahkan, beberapa orang mengaku membutuhkan waktu untuk mengenalinya.

Dilansir dari Yahoo Lifestyle, Kamis (22/3/2018), serangkaian foto memikat yang menampilkan lekuk tubuh indah Britney di dalam balutan busana Kenzo itu merupakan karya fotografer Peter Lindbergh. Meskipun foto-foto tersebut terinspirasi dari gaya berbusana Britney Spears, kritik tajam justru datang dari penggemarnya sendiri.

Mereka mengklaim bahwa rumah mode asal Prancis itu telah melakukan editing foto yang terlalu berlebihan, hingga wajah sang idola tampak tak seperti aslinya. Sejumlah penggemar bahkan mengklaim sosok wanita yang ada di foto tersebut lebih mirip Jessica Simpson atau Kim Zolciak.

"Ini benar-benar tidak mirip dia. Sangat memalukan karena dia sangat cantik, dengan atau tanpa photoshop," tulis salah seorang pengguna twitter @HannahPa1

"Ini seperti Jessica Simpson tapi versi photoshop," tulis penggemar Britney pada akun Instagram resmi Kenzo.

"Photoshop yang buruk. Dia tidak terlihat seperti dirinya. Saya akan sangat terhina jika saya berada diposisinya," ujar seorang netizen yang menganggap pengeditan atau photoshop itu tidak diperlukan.

Namun, ada pula netizen yang melihat hal ini dari sisi lain. Ia menuliskan, "Kenzo sekarang menjual botox?".

Terlepas dari kontroversi tersebut, ternyata masih banyak orang yang memberikan respon positif setelah melihat langsung kolaborasi apik antara Britney dan Kenzo.

“Foto ini memberikan aku kehidupan!,” tulis akun @lustforlfie

(hel)