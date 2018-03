Available On

DALAM industri kecantikan, tidak ada yang mengingkari bagaimana Negeri Ginseng, Korea Selatan di era sekarang ini berhasil mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pusat industri dan pusat tren kecantikan.

Berbarengan dengan ketenaran serial drama dan juga industri musik K-Pop nya, K-Beauty ala Korea Selatan juga sekarang sangat tenar di mana-mana. Ketenaran ini otomatis menjadikan pengguna produk-produk kecantikan, salah satunya produk make-up dari Korea Selatan bertambah banyak. Anda kah salah satu di antaranya?

Well, jika iya mungkin kini saatnya Anda mengecek produk make-up dari Korea milik Anda di rumah. Pasalnya, baru saja diberitakan bahwa ada beberapa produk make-up asal Korea Selatan yang ditarik peredarannya karena mengandung bahan berbahaya.

Sebagaimana diwarta Koreaboo, Kamis (22/3/2018) diberitakan South Korean Ministry of Food and Drug Safety alias Kementerian Keamanan Makanan dan Obat Korea Selatan pada 19 Maret 2018 kemarin baru saja mengeluarkan larangan dan melakukan penarikan kembali terhadap kurang lebih 13 produk buatan lokal yang ditemukan mengandung lebih dari 10 mikrogram per gram antimon logam berat.

Di mana disebutkan lebih jelas, kandungan antimon logam berat ini pada tingkat rendah, paparan antimon yang berkepanjangan diketahui dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, dan depresi. Sedangkan tingkat antimon yang tinggi dapat menyebabkan iritasi kulit, paru-paru, dan mata, bahkan logam berat juga diduga dapat menyebabkan penyakit kanker.