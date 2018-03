BUSANA anak-anak biasanya identik dengan warna yang cerah dan cuttingan yang dinamis. Busana seperti itu dianggap paling cocok mewakili pakaian anak-anak yang berjiwa ceria.

Itu juga yang kemudian membuat Designer Ria Miranda mengeluarkan koleksi terbaru busana anak di lini busana anak Luna by Ria Miranda. Berkolaborasi dengan salah satu ikon karakter cukup terkenal di dunia anak The Little Pony, ternyata Ria sedikit "liar" dalam mengekspresikan busananya.

"Di koleksi anak ini, saya banyak terinspirasi anak saya. Dari anak saya juga akhirnya saya bisa mengenal setiap karakter yang ada di The Little Pony dan karakter itu yang kemudian menjadi dasar ide saya," terang Ria saat diwawancarai Rabu malam (21/3/2018).

Bukan Ria Miranda kalau kemudian tidak menyelipkan identitas pastel di koleksinya, sekalipun lini busana anak. Di pageralan Plaza Indonesia Fashion Week 2018, ada 8 looks busana anak teranyar yang ditampilkan. "Siluet feminine dengan permainan pastel menjadi DNA di koleksi terbaru. Warna pastel untuk anak-anak juga ternyata tetap membawa kesan manis dan ceria. Jadi, tidak melulu pakai warna yang bright," sambung Ria.

Lebih detail lagi, untuk jenis koleksi busana yang ditampilkan, secara garis besar busana Luna by Ria Miranda ini adalah busana party anak-anak. Makanya banyak menggunakan siluet seperti rok, beberapa aksen pita, dan juga dress anak-anak dijadikan fokus di koleksinya yang ternyata sudah volume 2 bekerja sama dengan The Little Pony.

"Secara garis besar, anak aku yang memang menginspirasi aku di pembuatan koleksi kali ini. Dia ceritain ke aku satu-satu karakter yang ada di The Little Pony. Setelah dengar, baru deh aku aplikasikan dengan ide Ria Miranda," tambahnya.

Terkait dengan kerjasama sebelumnya, Ria menjelaskan bahwa di koleksi pertama dirinya belum berani bermain terlalu "liar" dengan The Little Pony. "Di volume pertama, Luna by Ria Miranda mengeluarkan sweater print dan beberapa rok tutu yang dibordir. Dari warnanya juga lebih bright, berbeda sekali dengan yang volume 2 ini," tuturnya.

