SELAIN berpuasa pada bulan Ramadhan, Umat Islam disunnahkan berpuasa berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Sebab ibadah sunnah ini dilakukan juga oleh Rasullah SAW.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis.” (HR. An Nasai no. 2362 dan Ibnu Majah no. 1739).

Berpuasa Senin-Kamis, yang rutin dilakukan Rasulullah SAW, ternyata bukan hanya menambah pahala dan meningkatkan iman, tetapi puasa Senin-Kamis memiliki segudang manfaat lain, salah satunya manfaat kesehatan dan kebugaran, seperti yang banyak ditemukan dalam penelitian.

Dr. Yuri Nikolayev seorang Direktur bagian diet pada Rumah Sakit Jiwa Moskow menilai kemampuan untuk berpuasa mambuat orang yang melaksanakannya awet muda.

“Menurut pendapat Anda, apakah penemuan terpenting pada abad ini? Jam radioaktif? Bom exoset? Menurut pendapat saya, penemuan terbesar dalam abad ini ialah kemampuan seseorang membuat dirinya tetap awet muda secara fisik, mental, dan spiritual, melalui puasa yang rasional,” kata dokter Yuri dalam penelitian.

Pernyataan tersebut semakin dikuatkan oleh Alvenia M. Fulton, Direktur Lembaga Makanan Sehat "Fultonia" di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa puasa adalah cara terbaik untuk memperindah dan mempercantik wanita secara alami.

“Puasa menghasilkan kelembutan pesona dan daya pikat. Puasa menormalkan fungsi-fungsi kewanitaan dan membentuk kembali keindahan tubuh,” tuliasnya.

Seperti dilansir Islamqa, Jumat (22/3/2018), diriwayatkan juga oleh 'Aa'ishah RA berkata: Nabi SAW sangat ingin berpuasa pada hari Senin dan Kamis. (HR. al-Tirmidzi, 745; al-Nasaa'i, 2361; Ibnu Maajah, 1739).

Diriwayatkan pula dari Abu Qataadah al-Ansaari bahwa Rasulullah SAW, ditanya tentang puasa pada hari Senin. Dia berkata: "Pada hari itu saya dilahirkan, dan di atasnya Wahyu datang kepada saya." (HR. Muslim, 1162).

Dari hadits dan hasil penelitian, berpuasa selain pada bulan Ramadhan sangat dianjurkan. Sebab dengan rutin berpuasa setiap hari Senin dan Kamis bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Dengan rutin berpuasa, pola dan kebiasaan makan jadi teratur. Ini adalah cara terbaik menjalankan pola hidup sehat.

