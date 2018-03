BEYONCE tampil cantik dan memesona bak putri-putri Timur Tengah ketika mengenakan abaya rancangan Lebanon Jean-Louis Sabaji.

Pada 17 Maret 2018, gaun Abaya 'Sphinx’ dikenakan oleh salah satu orang paling terkenal di dunia. Dia adalah Beyonce seorang superstar Pop dan penyanyi R & B yang memukau dunia. Beyonce saat ini tercatat sebagai orang yang menduduki peringkat kelima di dunia dengan followers terbanyak di Instagram, yaitu lebih dari lebih dari 112 juta.

Pelantun lagu Hello ini baru saja menerima penghargaan di bidang kemanusiaan dan amal. Tepatnya, di Wearable Art Gala di Los Angeles' WACO Theater Center. Ketika menghadiri acara amal tersebut Beyonce tampil mengenakan abaya rancangan Sabaji yang desainnya terinspirasi dari pakaian Timur Tengah.

Gala dihadiri juga oleh orangtua Beyonce, Tina Knowles-Lawson (ibu Beyoncé) dan suaminya Richard Lawson. Mereka hadir untuk merayakan acara yang bertema, “the impact of art through fashion and philanthropy.”

Ketika abaya rancangan Sabaji dikenakan oleh Beyonce, sang desainer mengatakan di Instagram bahwa gaun bersulamnya itu dibuat karena ia terpinspirasi oleh dewi-dewi Timur Tengah.

"Sphinx, abaya berbahan silk dibuat untuk memberi penghargaan kepada Dewa Matahari Mesopotamia, yaitu Dewa Shamash. Abaya yang dihiasi perhiasan mewah dan manik-manik kaca,” tulisnya.

Beyonce menghadiri gala bersama sang suami, Jay Z dan anaknya, Blue Ivy. Ia memberikan pidato saat menerima penghargaan sambil meneteskan air mata. Air mata itu ia dedikasikan untuk ibunya, “bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada banyaknya dolar, dan waktu, yaitu ibu."

Ia juga menambahkan, “saatnya untuk menempatkan orang lain terlebih dahulu. Saatnya mengubah kostum seorang anak dari sebuah desa, dari sebuah komunitas. Dan waktu untuk memberi tahu orang lain bahwa Anda penting bagi saya, Anda berarti bagi dunia dan bahwa kontribusi kalian itu penting."

"Saya mencoba untuk tetap tenang karena saya merasa hal-hal ini harus datang dari kebaikan hati, tanpa ada yang diatur untuk kampanye. Dan jika saya merasa terhormat, saya tetap diam karena saya merasa bisa berbuat lebih banyak,” ungkapnya.

