KOREA Selatan merupakan negara yang banyak dikagumi karena kebudayaannya. Selain itu, banyak sisi kehidupan yang juga menjadi daya tarik negara ini, misalnya pendidikan. Negeri ginseng ini terkenal dengan seragam sekolahnya yang modis dan asrama mewah yang disediakan oleh beberapa lembaga pendidikan. Seperti yang dilansir dari Koreaboo, Kamis (22/03/2018) seperti inilah isi dari asrama para mahasiswi di salah satu universitas di Korea.

Mungkin Anda pernah mendengar nama Ewha Women’s University. Ya, salah satu universitas paling bergengsi di Korea Selatan inilah yang menyediakan asrama modern nan mengagumkan, hal ini tampak pada gambar interior asrama yang telah beredar di internet.

Hal ini sukses membuat banyak netizen cemburu, pasalnya kamar ini dilengkapi dengan tempat tidur untuk masing-masing orang, meja belajar, lemari, dan kamar mandi! Banyak juga yang mengungkapkan bahwa kamar di asrama ini lebih bagus dan bersih ketimbang beberapa hotel lainnya di Seoul.

Tidak hanya fasilitas kamar tidur yang lengkap, asrama ini juga dilengkapi dapur super lengkap dengan desain sederhana yang didekorasi dengan peralatan simpel dan imut lho! Ada juga ruang tamu yang katanya lebih luas dibanding dengan kamar tipe studio lain yang ada di Seoul.

Untuk fasilitas di luar kamar, ternyata tersedia ruang bersama yang dapat digunakan untuk berkumpul bersama-sama. Tidak ketinggalan pula ruang binatu yang dilengkapi dengan mesin cuci berteknologi tinggi. Sangat lengkap sekali bukan!

Meskipun di dalam asrama sudah tersedia dapur, para mahasiswi dapat menikmati makanan kafetaria kualitas restoran dengan harga yang tentunya terjangkau. Paket makanan dengan 50 makanan dapat dibeli seharga 3,100 won (idr 41) per makanan, 40 makanan seharga 3,500 won (idr 45) per makanan, dan 30 makanan sehaga 3,800 (idr 48) per makanannya.

Untuk biaya kamar yang berisi 1 orang di asrama ini, harganya 1,400,000 won atau senilai 17.8 juta rupiah per semesternya. Sementara jika satu kamar dihuni 2 orang, mereka cukup membayar 1,200,000 (14.6 juta rupiah) won per orang untuk jangka waktu tersebut. Jika kamar tersebut ditinggali oleh 3 atau 4 orang mahasiswi, mereka hanya akan membayar 1,000,000 (12.7 juta rupiah) won per orangnya.

(hel)