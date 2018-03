RENYAH di luar dan meresap bumbu, menjadi kelebihan menu olahan ayam panggang. Marinasi dengan varian racikan bumbu ala Korea, ayam panggang yang satu ini pun semakin menggoda cita rasanya. Penasaran? Roasted chicken yang meresap bumbu ini bisa Anda cicipi jika datang ke restoran Goobne Chicken yang baru membuka gerai pertamanya di Indonesia, tepatnya di Ruko Crown Golf, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Dengan menu andalannya, ayam panggang, Goobne Chicken menghadirkan menu ayam rendah lemak, karbohidrat, sodium, dan kalori, karena tidak menggunakan setetes minyak pun selama proses pembuatannya. Goobne Chicken telah menjadi restoran yang menyajikan healthy chicken paling populer di Korea sejak tahun 2005.

Goobne memiliki arti “panggang”, dan menggunakan metode oven roasted untuk mengolah daging ayam. Ayam yang dipanggang dalam oven menghasilkan ayam rasa autentik dengan layer yang renyah dan daging lezat.

Sebab, proses pemasakan menggunakan metode oven roasting, sajian ayamnya bukan merupakan makanan yang digoreng dengan minyak yang tidak baik untuk kesehatan. “Saat ini banyak orang menaruh perhatian tinggi akan makanan sehat karena mereka juga sangat ingin menjaga kesehatan mereka. Untuk itu, Goobne hadir untuk menyajikan makanan Korea yang sehat dan cocok untuk dinikmati seluruh keluarga,” kata Anryan Saputra, President Director PT Goobne Indonesia Utama.

Di Korea, restoran Goobne telah mendapatkan berbagai penghargaan, seperti Ministry of Health and Welfare Sharing of Happiness Awards pada tahun 2014 dan Consumerís Choice Awards tahun 2013. Wajah-wajah figur publi k Korea pun senantiasa menyemarakkan gerai Goobne, seperti grup Girls Generation pada 2008, Exo pada 2016, dan Seo Hyun Jin pada tahun 2017.

Sebelumnya restoran ayam panggang ini sudah cukup terkenal dan memiliki gerai di Hong Kong, Makau, Suzhou, dan Jepang. Jika datang ke gerai pertamanya, di kawasan PIK, pesan beberapa menu andalan Goobne seperti Goobne extreme volcano, menu ayam panggang ini memiliki cita rasa superpedas yang akan membakar lidah.

Penyuka pedas juga masih bisa memilih menu Goobne pepper crispy , Goobne best seller yang akan memberikan sensasi lembut dengan rasa yang spicy. Ayam ini disajikan dengan saus racikan rahasia. Selain itu, ada varian menu Goobne deep cheese yang akan pas di lidah penyuka rasa gurih.

Menu ayam panggang yang satu ini dilumuri creamy cheddar powder dan blue cheese powder yang lembut dan gurih serta akan memberikan sensasi keju yang meriah. Selanjutnya juga ada menu Goobne fruity soy garlic, ayam yang diasinkan dengan saus gurih dan disapu dengan garlic soy. Aroma bawang putih membawa cita rasa semakin menggoda.

