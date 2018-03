JAKARTA – Kabar gembira buat para pencinta kuliner, karena Ubud Food Festival akan kembali lagi untuk yang keempat kalinya pada 13-15 April mendatang.

Seperti biasa Festival kuliner terbesar di Indonesia ini akan membawa sederet bintang-bintang kuliner ternama dari dalam dan luar negeri untuk tampil dan mendemokan keahlian memasak mereka.

Akan datang tiga chef yang telah memenangkan penghargaan Michelin Star, penghargaan yang dipandang sebagai anugerah tertinggi di bidang kuliner kelas dunia.

Jun Lee, chef asal Korea lulusan Culinary Institutre of Amerika tahun 2010 adalah pemilik restauran Soigné, restauran peraih penghargaan Michelin Star tahun 2016 dan 2017. Chef Jun Lee akan tampil di sesi Kitchen Stage: Michelin-starred Korean with Jun Lee, di mana ia akan memasak daging domba menggunakan teknik tradisional Korea.

Lalu chef Michelin Star yang juga berasal dari Korea, Chef Sun Kim, akan hadir di sesi Kitchen Stage: Bossman of Bibimbap. Ia akan memasak hidangan tradisional Korea, bibimbap dengan sentuhan modern Eropa. Sajian chef restauran Meta di Singapura ini akan meleburkan bibimbap dengan daging kepiting, telur asin, dan saus cabai rahasia.

Selanjutnya ada chef Michelin Star lainnya, Rishi Naleendra, chef Sri Lanka pertama yang menerima status Michelin ini adalah pemilik sekaligus Executive Chef di Cheek by Jowl yang berlokasi di Singapura. Di sesi Kitchen Stage: Michelin-starred Modern Australian with Rishi Naleendra, ia akan meracik hidangan-hidangan yang sederhana namun kaya rasa, seperti ikan dengan daun bawang.

Selain para chef dengan Michelin Star, Ubud Food Festival juga akan membawa beberapa chef terbaik Asia lainnya yang telah memenangkan penghargaan, seperti Rydo Anton. Nama Rydo Anton mungkin belum terlalu terkenal di antara pencinta kuliner nusantara, namun orang Indonesia yang satu ini telah memiliki karir yang luar biasa di industri kuliner internasional. Ia kini menjabat sebagai Head Chef di restauran Gaggan di Bangkok, restauran yang menduduki peringkat satu di daftar Asia’s 50 Best Restaurants selama tiga tahun berturut-turut.

Chef Rydo akan menghidangkan menu dengan rumus 5S yaitu Salty, Sweet, Sour, Spicy, dan Surprise di sesi Kitchen Stage: The 5S Equation with Rydo Anton.

Yang juga akan demo masak di Ubud Food Festival adalah chef pemenang penghargaan Restaurant of the Year dan Chef’s Choice di World Gourmet Summit Awards of Excellence tahun2017, PetrinaLoh di sesi Kitchen Stage: Fundamentals of Flavor with Petrina Loh.

Andrian Ishak, chef dan pemilik Namaaz Dining, restauran molecular gastronomy pertama di Jakarta, akan menghadirkan sesuatu yang unik saat ia membumbui masakannya dengan menggunakan bunyi-bunyian di sesi Kitchen Stage: Sonic Seasoning with Andrian Ishak.

Selain nama-nama di atas, total akan hadir lebih dari 90 chef dan ahli kuliner lainnya untuk demo masak, diskusi, workshop, dan jamuan eksklusif Special Event selama tiga hari penyelenggaraan Ubud Food Festival 2018, seperti Rinrin Marinka, Farah Quinn, Sisca Soewitomo, Will Meyrick, peserta Iron Chef Chris Salans, Charles Toto, dan banyak lainnya.

