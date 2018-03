MENUJU pernikahan agung antara Pangeran Harry dengan sang calon istri, Meghan Markle, keluarga kerajaan Inggris pun diketahui telah melakukan sederet persiapan menjelang gelaran acara pernikahan pada Sabtu 19 Mei 2018 mendatang.

Salah satu persiapan yang sudah dilakukan oleh pihak keluarga kerajaan Inggris, ialah dengan menyebar undangan pernikahan. Sebagaimana diwarta Hellomagazine, Jumat (23/3/2018) melalui akun Twitter resmi Kensington Palace, bentuk undangan pernikahan Pangeran Harry dan Meghan yang telah dikirimkan kepada para tamu undangan telah diperlihatkan kepada publik. Undangan pernikahan ini sendiri diketahui dibuat oleh Barnard and Westwood.

"Lottie Small, who recently completed her apprenticeship, printed all of the invitations in a process known as die stamping, on a machine from the 1930s that she affectionately nicknamed Maude." tulis akun Kensington Palace, yang memperlihatkan foto Lottie yang diketahui baru saja usai menyelesaikan program magangnya sedang melakukan proses die stamping di sebuah mesin klasik dari tahun 1930, yang diberi nama Maude.

Tidak hanya menunggah foto tampilan kertas undangan, akun Twitter Kensington Palace juga ternyata mengunggah sebuah video singkat yang menunjukkan bagaimana Lottie bekerja menyelesaikan proses pembuatan undangan pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle tersebut. Sesuai dengan keterangan yang dituliskan, undangan pernikahan ini dibuat dengan menggunakan bahan tinta Amerika, lalu media kertas Inggris, yang kemudian undangan dicetak dalam tampilan visual kombinasi warna hitam dan emas, lalu dibuat mengilau sehingga mengilap bercahaya lalu bagian tepinya juga tidak lupa untuk disepuh.

Untuk pihak pembuatan undangan resmi kerajaan, disebutkan lebih lanjut bahwasanya Barnard and Westwood, adalah pihak yang memegang surat perintah kerajaan kepada Ratu Elizabeth II dan juga Pangeran Charles. Barnard and Westwood sendiri telah membuat undangan kerajaan sejak tahun 1985. Terkait dengan tugas ini, Direktur Pelaksana Barnard and Westwood, Austen Kopley mengatakan pihaknya sangat senang dan merasa terhormat bisa dipercaya membuat undangan pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle ini.

Selain perihal bentuk undangan, pihak istana Kensington juga mengumumkan nanti para tamu undangan akan menghadiri prosesi kebaktian di St George's Chapel yang diikuti dengan resepsi makan siang di St George's Hall, dengan Ratu Elizabeth II sebagai tuan rumah. Lalu acara kemudian dilanjutkan pada malam hari, di mana Pangeran Harry dan Meghan akan bergabung dengan 200 tamu di resepsi yang lebih eksklusif di Frogmore House, yang kali ini diselenggarakan oleh Pangeran Charles, ayahanda Pangeran Harry.

