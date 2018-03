RAMALAN merupakan usaha-usaha untuk memperoleh pengetahuan atas pertanyaan atau situasi melalui okultisme atau ritual tertentu. Kegiatan ini sering digunakan untuk mengetahui masa depan yang umumnya dipandang sebagai hal yang tidak rasional.

Di satu sisi, ternyata ada beberapa orang yang memiliki keistimewaan yang dapat meramal atau membaca kejadian di masa mendatang. Bahkan, tak sedikit dari ramalan mereka yang menjadi kenyataan. Mulai dari ramalan tenggelamnya kapal Titanic, hingga hari kiamat. Dilansir Okezone dari berbagai sumber, berikut 4 ramalan dunia yang bikin merinding.

Pengeboman Oklahoma City

Peristiwa pengeboman Oklahoma City beberapa tahun lalu ternyata sempat diramalkan oleh seorang ahli metafisik Amerika, Tana Hoy. Pada saat sesi wawancara di radio tahun 1895, ia telah memprediksi terjadinya serangan teroris di Oklahoma City. Percaya atau tidak, 90 menit kemudian peristiwa tersebut benar-benar terjadi.

Tragedi World Trade Center

Masih tersimpan di benak kita momen-momen mengerikan yang terjadi saat dua gedung kembar World Trade Center (WatC) di Amerika Serikat, ditabrak oleh pesawat pada 2001. Peristiwa ini disinyalir sebagai aksi terorisme dan menelan ribuan korban meninggal. Usut punya usust, hancurnya gedung WTC itu ternyata telah diramalkan oleh kakak beradik kembar, Terry dan Linda Jamison. Mereka menyampaikan ramalan tersebut ketika menjadi salah satu bintang tamu di acara televisi pada tahun 1999.

Tenggelamnya Kapal Titanic

Para pencinta film Hollywood tentu sudah tidak asing lagi dengan Titanic. Seperti diketahui, film yang dibintangi oleh Leonardo Di Caprio dan Kate Winslet ini diadaptasi dari kisah nyata. Namun ada satu fakta unik dibalik tragedi tenggelamnya kapal Titanic. Pada tahun 1898, seorang penulis bernama Morgan Robertson ternyata telah memprediksi hal tersebut dalam novelnya yang bejudul Wreck of The Titan. Cerita yang ada di dalam novel itu diklaim memiliki kesamaan dengan ciri-ciri kapal Titanic yakni, kapal yang digunakan adalah buatan Inggris dengan panjang 800 kaki, dan terbuat dari baja dan memiliki slogan “yang tak dapat tenggelam” dan “salah satu prestasi terbesar manusia”.

Selain itu, faktor penyebab tenggelamnya kapal Titanic juga memiliki kesamaan dengan cerita novel milik Morgan yaitu, bagian kanan kapal bertabrakan dengan gunung es. Belasan tahun kemudian tepatnya pada malam 14 April 1912, terjadilah tragedi tenggelamnya kapal Titanic di Samudera Atlantik Utara.

Suku Maya

Salah satu ramalan yang sempat menghebohkan masyarakat dunia adalah ramalan hari kiamat yang bertepatan dengan akhir dari kalender panjang Suku Maya. Banyak yang berasumsi bahwa hal tersebut ada kaitannya dengan akhir dunia atau kiamat. Seiring berjalannya waktu, ramalan tersebut ternyata tidak terbukti, namun sejumlah ahli mengklaim bahwa kalender Suku Maya sebetulnya tidak memperhitungkan tahun kabisat.

(ndr)