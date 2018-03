"Aku ramal nanti kita akan ketemu di kantin ."-Dilan

"Suatu hari kamu akan naik motorku, percayalah."-Dilan

"Milea, ramalanku ketemu di kantin ternyata salah. Maaf. Tapi, aku akan meramal lagi besok kita akan ketemu."

Lagi-lagi sosok Dilan percaya diri meramalkan dirinya sendiri. Bintang 1990an itu ternyata berani bilang kalau ramalan terkadang bisa meleset. Bagaimana dengan Okezoners? Percaya enggak sama ramalan atau ramalan hanya buat seseruan seperti Dilan.

Ramalan itu macam-macam lho bentuk dan genrenya. Dari yang ilmiah seperti astronomi, ilmu membaca wajah, garis tangan hingga tulisan untuk memprediksi karakter, kartu tarot sampai yang alami melalui orang-orang indigo.

Versi Indonesia pun sangat memercayai Ramalan Jayabaya, di antaranya, yang menggambarkan para pemimpin masa depan Nusantara serta ramalan para supranatural kondang macam Mama Lauren terhadap para selebritis.

Begitu pula penerawangan Michel de Nostredame yang dikenal dengan Ramalan Nostradamus. Ramalan lintas zamannya seakan menjadi penuntun warga dunia karena memadukan astrologi, sains dan serangkaian okultisme alias hal-hal klenik. Bahkan publik memercayai bakal terjadi Perang Dunia III pada tahun 2018 karena Nostradamus telah memprediksinya. OMG!

Okezoners percaya enggak kalau ada film-film bergenre science fiction. Rata-rata skenarionya memerlihatkan teknologi-teknologi futuristik ataupun fenomena alam yang akan terjadi. Voila! Jalan ceritanya pun sebagian besar terjadi 5-10 tahun kemudian dalam keseharian penonton. Film kartun The Simpson pun kerap menampilkan detil-detil prediksi masa depan, seperti terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS. Kok bisa ya?

Nah, buat Okezoners yang lagi cari jodoh bisa simak artikel-artikel Okezone Weekend edisi Ramalan ini lho! Siapa tahu ada yang jitu karena bahasannya lengkap dari zodiak tertentu yang dikenal bisa jadi pasangan setia, mengenal karakter calon pasangan dari bentuk fisik dan makanan favoritnya sampai tafsir mimpi tentang jodoh.

Okezone juga bakal menguak kegunaan ampas teh dan fortune cake sebagai media ramalan. Nggak percaya? Makanya baca semua artikel tadi di kanal lifestyle.okezone.com pada Sabtu-Minggu, 24-25 Maret 2018. Believe or Not?!





(ful)