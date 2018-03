BUKU adalah jendela dunia. Mungkin Anda sering mendengar ungkapan tersebut. Ya, untaian kata yang tertulis di dalam buku dapat menambah informasi baru bahkan dari belahan dunia mana pun. Di era digital sekarang ini, meskipun tak sedikit orang yang memilih mencari informasi melalui smart phone, nyatanya buku masih memiliki peminat.

Miss Indonesia 2018, Alya Nurshabrina merupakan orang yang gemar membaca buku. Ia pun mencoba menularkan kebiasaan itu kepada masyarakat melalui gerakan di media sosial.

"Setiap hari itu di sosial media saya gencar mengampanyekan word of the day challenge di mana saya ingin meningkatkan minat baca para pemuda. Saya menggunakan sosial media saya di Instagram dan juga sosial media lain untuk mengenalkan kepada teman-teman, 'Eh hari ini ada kata yang menarik loh kamu udah baca apa nih hari ini, kamu udah bisa menulis apa tentang ini'," ungkap Alya dalam sebuah acara baru-baru ini di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Melalui kampanye yang biasa disingkat #WOTDchallenge, perempuan berusia 22 tahun itu berharap minat baca di Indonesia meningkat karena adanya kebiasaan membaca dan mengenal kata baru.

"Enggak cuma literasi saja (yang meningkat) tapi juga minat bacanya. Semoga itu pelan-pelan bisa mengubah kebiasaan," imbuhnya.

Lantas dari mana Alya mendapatkan ide untuk menjalankan kampanye tersebut? "Idenya karena saya suka sekali membaca, saya sangat gemar membaca. So, I hope I can influence this kind good habbit to other young people," jawabnya.

Dirinya pun merasakan manfaat dari membaca buku. "Saya suka menulis puisi, banyak kata-kata menarik yang bisa sangat puitis karena saya sering membaca," tambahnya.

(Baca Juga: Dulu Tampil Terbuka, Sekarang 5 Artis Ini Mantap Bercadar)

Lebih lanjut Alya menjelaskan bila respon yang diterimanya melalui kampanye tersebut sangat dinamis. Pengikutnya banyak yang berkomentar dan menceritakan pengalaman membacanya. Perempuan berambut panjang itu pun merasa senang sekali karena komentar yang diterimanya bisa mencapai 200 komentar.

"Biasanya kita menggunakan sosial media kita untuk foto-foto cantik, foto-foto handphone. Semoga sekarang menjadi tren baru untuk memposting foto-foto edukatif seperti word of the day challenge," paparnya.

(Baca Juga: Melihat 5 Karya Lukisan Miss Indonesia 2018, Alya Nurshabrina)

Sementara itu, dari kegemaran Alya menulis puisi ternyata berbuah manis. Dalam waktu dekat, ia berencana merilis sebuah buku kumpulan puisi yang ditulisnya sendiri. Bahkan peramnya tak hanya sebatas itu saja. Alya juga membuat ilustrasi untuk buku tersebut.

"Semoga dengan berkesinambungannya gemar membaca dan gemar menulis, bisa sama-sama saling support. Orang-orang jadi lebih banyak yang mau baca buku termasuk membeli buku puisi saya juga. Semoga begitu," ucapnya.

(Baca Juga: Yuk, Kenalan dengan Finalis Miss Indonesia 2018 Asal Jawa Barat, Alya Nurshabrina)

(ful)