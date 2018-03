SEBUAH prediksi atau ramalan memang mampu membuat banyak orang menjadi penasaran. Sejatinya, ramalan dari orang-orang tertentu memang terkadang kebetulan bisa benar terjadi, tetapi tidak jarang juga bisa meleset. Sebab sejatinya, segala apapun yang terjadi di dunia ini, adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jadi penasaran kan, apa saja ramalan-ramalan yang ramai beredar ternyata kenyatannya malah meleset? Dirangkum Okezone, Sabtu (24/3/2018) dari berbagai sumber, simak dulu yuk ulasan singkat soal ramalan-ramalan yang meleset di bawah ini.

Ramalan Gubernur DKI Mbah Mijan

Masih ingat dong soal persaingan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta yang ramai beberapa waktu lalu, di antara Basuki Purnama, Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono? Well, kala itu sosok Mbah Mijan diketahui sudah mengemukakan ramalannya soal pemenang pemilu, alias sosok Gubernur terpilih. Kala itu pria kelahiran 1984 tersebut melalui akun Twitternya telah mengucapkan selamat kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama dengan Djarot Saiful Hidayat di saat penghitungan suara belum dilakukan. "Selamat kepada bapak Purnama dan bapak Hidayat, atas terpilihnya kembali, semoga amanah, Amiin," bunyi kicauan @mbah_mijan. Akan tetapi, seperti yang kita semua tahu, ternyata yang menjadi pemenang dari pemilu daerah ini adalah pasangan Anies Rasyid Baswedan dengan Sandiaga Salahuddin Uno.

Ramalan Nostradamus tahun 1999

Soal ramal-meramal, tentunya tidak bisa lepas dari sosok peramal terkenal asal Prancis, Nostradamus. Dalam sebuah tulisannya, Nostradamus menyebutkan bahwa pada tahun 1999 di bulan ketujuh alias bulan Agustus 1999 akan ada teror besar datang dari langit, yang di mana diartikan oleh orang-orang adalah prediksi Nostradamus soal akan terjadinya kiamat. Namun, Alhamdulillah ramalan ini memang meleset adanya.

Prediksi pertandingan sepak bola

Layaknya prediksi yang ramai mewarnai event olahraga besar sepak bola seperti World Cup, begitu juga dengan gelaran acara final Piala AFF pada 2016 silam. Di mana kali ini, ramalan masih datang dari sosok Mbah Mijan, yang waktu itu dengan gamblang memprediksi bahwa tim nasional Indonesia akan berhasil menundukkan tim nasional Thailand yang di mana artinya Indonesia berhasil memboyong piala AFF 2016. Tapi apa yang terjadi malah sebaliknya, sebab Thailand lah yang berhasil menjadi juara dengan menundukkan tim Indonesia dengan perolehan skor 2-3. "Welcome #TimnasIndonesia ambil piala #AFFCup2016 hari ini, itu dibuat spesial dan exclusive untukmu, retweet sama dengan Amiiin," kicau Mbah Mijan.

Kiamat 2012

Bicara soal ramalan yang meleset, tidak bisa kalau tidak membicarakan soal ramalan akhir zaman alias kiamat yang ramai diprediksikan akan terjadi pada 2012 lalu. Prediksi ramalan kiamat 2012 ini sendiri disebutkan diklaim berdasarkan kalender dari suku Maya, yang akhirnya hingga diklarifikasi oleh astronomi yang mempelajari fenomena 2012 sejak mempelajari suku Maya pada tahun 70-an, John Carlson yang juga sekaligus Director of the Center for Archaeoastronomy. Di mana seperti dikutip Nasa waktu itu, John menyebutkan bahwa dari awal ramalan kiamat 2012 oleh suku Maya adalah sebuah kesalahpahaman sebab Kalender Maya tidak berakhir pada 21/12/2012, dan tidak ada pula ramalan suku Maya yang memprediksi datangnya kiamat pada tanggal tersebut.

Ramalan kiamat Ronald Weinland

Lain lagi dengan pendeta dari God's Church, Ronald Weinland yang diketahui pernah meramalkan bahwa akhir zaman alias kiamat akan terjadi pada tahun 2008 dalam bukunya yang berjudul 2008: God's Final Witness, di mana pada akhir 2006 Ronald mengemukakan bahwa setidaknya hanya tersisa dua tahun lagi sebelum kejadian terburuk dalam sejarah kehidupan manusia terjadi. Ronald juga kala itu memprediksikan bahwa Amerika Serikat akan tumbang sebagai negara Adidaya pada musim gugur 2008.

