TERLAHIR dari orangtua yang memiliki bisnis besar membuat Valencia Tanoesoedibjo mengikuti jejak tersebut. Di usia yang relatif muda dirinya sudah memiliki berbagai lini bisnis. Sebut saja Woolloo Moolloo, sejumlah label fashion, dan e-commerce The F Thing.

Pengalamannya di bidang bisnis membuat ia didapuk menjadi pembicara di sebuah talkshow mengenai enterpreneurship yang berkaitan dengan fashion.

Dalam talkshow tersebut Valen, begitu ia akrab disapa, berbagi cerita dengan peserta yang hadir mengenai awal mula perjalanan karir, tantangan yang dihadapi, dan usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Ketika bercerita dirinya juga ditemani oleh salah seorang temannya bernama Natashia Midori pemilik lini fashion Duma.

"Di sini saya sharing session lebih ke tentang enterpreneurship, anak-anak di sini sih kayaknya mau mulai bisnis semua. Sharing bagaimana cara how to start, how to be a good leader," papar Valen ketika ditemui usai acara talkshow Sabtu (24/3/2018) di kawasan Pluit, Jakarta Utara.

Dirinya juga merasa senang ambil bagian dalam talkshow tersebut. "It's be a journey. Rasanya sih seneng kalau bisa bagi ilmu ke orang-orang juga. At least bisa berguna bagi orang lain juga dan hopefully ke depannya kita masih banyak sharing session lagi," imbuhnya.

Talkshow diikuti kurang lebih 50 orang dan berlangsung selama dua jam. Peserta yang mengikuti pun tampak bersemangat dan beberapa kali mengajukan pertanyaan. Valen pun menyambut positif akan hal itu. "Kalau misalkan mau belajar, ikut talkshow memang baik untuk mendengar pengalaman dari orang lain yang sudah sukses," ucapnya.

(Baca Juga: Gelar A Night of Appreciation, The F Thing Dianggap Menjadi Pelopor Pengapresiasi Vendor Label Fashion)

Talkshow tersebut merupakan bagian dari rangkaian kolaborasi The F Thing dengan Concrete yang berlangsung sejak Jumat, 23 Maret 2018 hingga Minggu, 25 Maret 2018. E-commerce milik Valen turut memeriahkan ulang tahun pertama co-working tersebut. Alasannya karena keduanya memiliki kesamaan visi yaitu menyasar milenial.

Selain talkshow, masih ada acara lain yang bisa diikuti oleh pengunjung yaitu live mural dan live music oerfomance. Selain itu pengunjung juga bisa membeli barang-barang yang dijual di marketplace seperti pakaian, aksesoris, serta F&B. The F thing pun membuka booth di sana dan menghadirkan tiga brand in house milik Valen.