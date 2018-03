BERBISNIS di usia muda tentu bukan hal yang mudah untuk dilalui. Di samping harus tekun menjalankan usaha, tak bisa dipungkiri bila keinginan untuk menikmati hidup dan bersenang-senang dengan teman-teman masih tinggi. Hal inilah yang turut dirasakan oleh Valencia Tanoesoedibjo.

Di usianya yang relatif muda, anak kedua dari pasangan Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo tersebut sudah memegang beberapa lini bisnis. Sebut saja media, restoran, dan e-commerce di bidang fesyen. Lantas bagaimana cara Valen menyeimbangkan antara ketekunan berbisnis dengan kehidupan pribadinya?

"Nah itu susah sih. Kalau (menurut) aku tuh ya, kita hidup cuma punya 3 circle. Jadi kalau dulu belajar, tidur, sama social life, kalau sekarang kerja, tidur, sama social life. Tapi kebanyakan cuma bisa ngerjain 2 hal dan kalau sekarang aku fokusnya lebih ke social life sama kerja jadi tidurnya kurang, " jelas perempuan berambut panjang itu selepas mengisi acara talkshow Sabtu (24/3/2018) di Concrete, Pluit, Jakarta Utara.

Walaupun ada hal yang harus dikorbankan, namun usaha Valen tidak sia-sia. Sebab usaha bisnis terbarunya yaitu The F thing mulai menunjukkan hasil. "Dari tahun 2017 ke 2018, kita 'kan mulai September tahun lalu yaa, it's been growing a lot sih dan kita sendiri juga try to persuade the next level. We'll see lah ke depannya gimana," imbuhnya.

Menurut Valen, perkembangan dunia fesyen di Indonesia akan terus berkembang dan menjanjikan. Terlebih sekarang ini semakin banyak label fesyen dan e-commerce yang bermunculan. Banyaknya kompetitor membuat dirinya harus terus melakukan sesuatu yang membuat bisnisnya bertahan. Khusus untuk bisnis e-commerce ia berpendapat segala sesuatunya harus dilakukan dengan cepat.

Salah satu cara Valen untuk mengembangkan bisnisnya adalah terus berinovasi dan menyusun rencana.

"Kita punya banyak rencana, sekarang tinggal eksekusinya kaya gimana. Tahun ini kita bakal banyak kolaborasi dan banyak ide-ide yang lebih kreatif, bakal lebih mungkin kerja sama dengan individual dan kerja sama dengan brand-brand yang ada. The F Thing sendiri akan jadi multi channel network dan e-commerce akan berjalan sendiri juga," terangnya.

Sementara itu, Valen juga tak segan membagikan tips untuk anak muda yang ingin mulai membangun karir.

"Tipsnya to know the reason why you start, mengapa kamu memulai itu. Pas kamu udah memulai harus dijalanin, terima pahitnya, jangan cuma mau manisnya doang karena inilah hidup," pungkasnya.

