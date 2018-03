RAMALAN kadang memang menggemparkan dan tak jarang menimbulkan ketakutan. Tapi berkat suatu ramalan juga, sebuah menara di Turki menjadi terkenal.

Menara perawan di Istanbul kini juga ramai dikunjungi turis yang terpikat cerita ramalan serta ingin menikmati panorama selat Bosphorus yang cantik.

Menara perawan atau Kizkulesi dalam bahasa Turki berada di pulau kecil yang terletak di jalur masuk selatan sungai Bosphorus. Hanya berjarak 200 meter dari pantai Uskudar di Istanbul, Turki. Keberadaan menara ini lekat dengan legenda yang terkait dengan ramalan.

Alkisah pada era kekaisaran Byzantium, sang kaisar mendengar ramalan dari seorang peramal yang menyatakan anak perempuannya akan meninggal pada umur 18 tahun akibat dibunuh seekor ular. Kaisar yang tak ingin ramalan ini terjadi memutuskan untuk mengisolasi putrinya.

Ia membangun menara di sebuah pulau kecil berbatu yang jauh dari daratan. Sang putri pun tinggal di sana dan kadang dijenguk oleh ayahnya. Pada ulang tahunnya yang ke-18, kaisar membawakan kado ulang tahun berupa sekeranjang buah. Sekaligus untuk merayakan bahwa ia telah berhasil menggagalkan ramalan.

Ternyata ular bersembunyi di dalam keranjang dan menggigit tangan putri. Ia pun tewas seketika dalam pelukan kaisar. Sejak saat itu menara ini disebut sebagai menara perawan dan menjadi terkenal. Kepopulerannya membuat menara perawan juga dijadikan tempat syuting salah satu film James Bond yang berjudul " The world is not enough " (1999).

Kini menara perawan menjadi destinasi wisata di Istanbul yang ramai dengan turis. Bagian dalam menara telah dijadikan kafe dan restoran. Turis pun berbondong-bondong datang dengan menggunakan perahu untuk menikmati pemandangan selat Bosphorus dari atas menara sambil nongkrong atau makan di restoran.

Untuk menuju kesana cukup menggunakan shuttle boats yang berangkat dari kawasan Kabatas yang berada di sisi Eropa Istanbul atau dari Salacak yang berada di sisi Asia Istanbul. Menara perawan yang tutup pada hari senin ini juga populer sebagai tempat pernikahan saat musim panas.

