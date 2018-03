UNTUK menghilangkan rasa penat dari rutinitas sehari-hari, sebagian orang cenderung memiliki cara tersendiri seperti bersantai sambil menonton program televisi favorit di rumah. Mulai dari acara reality show, demo memasak, hinga serial kartun pun tak luput dari perhatian mereka.

Uniknya, ternyata salah satu serial kartun ternama di dunia yakni, The Simpsons, diklaim memiliki kemampuan untuk memprediksi kejadian yang akan datang. Beberapa di antaranya bahkan telah menjadi kenyataan dan menggegerkan dunia. Daripada penasaran, yuk simak ulasan lengkapnya, sebagaimana dilansi Okezone dari berbagai sumber, Minggu (25/3/2018).

Smartwatch

Sebelum tren smartwatch atau jam tangan pintar booming beberapa tahun lalu, The Simpsons ternyata memprediksi hal tersebut pada episode Lisa's Wedding yang tayang pada tahun 1995. Dalam episode itu, putri Homer Simpson, Lisa Simpson diceritakan hendak dilamar oleh pacarnya. Namun karena satu dan lain hal, sang pacar tampak berbicara ke arah jam tangannya seolah sedang berkomunikasi dengan seseorang.

Virus Ebola

Wabah ebola yang sempat menghebohkan dunia beberapa waktu lalu juga sempat diramalkan oleh serial tv asal Amerika ini. Pada salah satu episode The Simpsons yang keluar tahun 1997, Marge Simpson tampak membawa sebuah buku berjudul Curios George and the Ebola Virus untuk Bart yang sedang bersedih. Setelah menunjukkan buku tersebut, Bart justru tambah ketakutan dan menunjukkan gambar menyeramkan, di mana ia dinyatakan meninggal dunia.

Terpilihnya Donald Trump

Meski masih menjadi perdebatan, namun dalam salah satu episode The Simpsons, digambarkan Lisa Simpsons berhasil menjabat sebagai presiden setelah menggantikan Donald Trump. Cuplikan episode tersebut bisa dilihat alam video di bawah ini. Lisa tampak menanyakan berbagai isu politik dan ekonomi setelah masa pemerintahan Presiden Trump.

Meninggalnya dua pemain sirkus

Kisah tragis sempat dialami oleh pemain sirkus asal Amerika Serikat, Siegfried dan Roy. Keduanya diterkam oleh hewan pentasnya pada 2003 silam. Kejadian ini ternyata juga sempat diprediksi dalam episode The Simpsons pada tahun 1993. Episode itu menceritakan dua orang penampil sirkus bernama Gunther dan Ernst, tewas mengenaskan ketika melakukan pertunjukkan di tempat Homer dan keluarganya tinggal. Mereka tewas diterkam oleh harimau sirkus yang kesal dengan tindak pemaksaan yang mereka lakukan.

World Trade Center 9/11

Peristiwa hancurnya gedung kembar Amerika Serikat yakni, World Trade Center, tentu meninggalkan luka yang mendalam. Ribuan orang dikabarkan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Di sisi lain, banyak juga yang berspekulasi bahwa hancurnya WTC telah diprediksi oleh serial kartun The Simpsons dalam episode New York City Against Homer. Episode itu menampilkan sebuah poster bertuliskan "New York", angka 9, serta gedung kembar yang tampak seperti angka 11. Dari tampilan poster itulah banyak orang yang berasumsi bahwa hal ini ada kaitannya dengan peristiwa 9/11 yang juga terjadi di gedung kembar.

