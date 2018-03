JELANG perhelatan pernikahan agung alias Royal Wedding antara Pangeran Harry dengan sang tunangan, Meghan Markle pada Sabtu, 19 Mei 2018 . Publik pun semakin penasaran dengan segala detail menyangkut gelaran pernikahan tersebut.

Salah satunya apalagi kalau bukan soal hidangan yang akan disuguhkan keluarga kerajaan Inggris kepada para tamu undangan nanti. Setelah beberapa hari lalu pihak keluarga kerajaan telah mengumumkan bahwa Harry dan Meghan memilih pilihan non-tradisional, yakni kue lemon berhiaskan buttercream dan bunga-bunga segar dari baker Clair Ptak sebagai wedding cake, kira-kira sajian apa lagi yang sekiranya akan hadir di pernikahan Harry dan Meghan tersebut?

BACA JUGA:

Unik, Netizen Temukan Stroberi di dalam Tomat Picu Perdebatan di Internet

Kali ini, ada kabar seputar sajian menu sarapan yang akan dihidangkan dalam acara pernikahan agung tersebut. Sebagaimana diwarta Dailymail, Minggu (25/3/2018) executive chef dari perusahaan katering Alison Price & Company yang diketahui juga menangani acara-acara resmi kerajaan, seperti salah satunya Golden Jubilee yakni Richard Cubbin, memprediksikan sekiranya enam buah course menu hidangan yang kemungkinan hadir disajikan sebagai sarapan di acara royal wedding yang digelar di St. Windsor nanti. Richard memprediksikan hidangan mulai dari canapes hingga cheese trolley, yang Richard lihat dari koneksi hubungan antara keluarga Pangeran Harry dan juga latar belakang Amerika dari Meghan.

"Aku memprediksikan enam menu ini dari latar belakang seperti Cornwall, Wales, dan California untuk sajian fusion menu," ungkap Richard.

Disebutkan lebih lanjut, Richard memprediksikan pasangan pengantin nanti bisa saja menyajikan menu seperti canapes, seperti sandwich tart dengan daging babi sampai tacos mini dengan udang manoyes, di mana canapes sendiri dinilai sebagai salah satu sajian makanan dengan pengaruh Amerika terbesar di dalamnya. Lalu beralih ke sajian first course The Cornish Crab, di mana prediksi ini datang dengan melihat sajian menu ini sebagai tribut atas ibu tiri Pangeran Harry, Camilla sebagai Duchess of Cornwall.

BACA JUGA:

Telanjang Dada Sambil Masak, Pria Atletis Ini Curi Perhatian di Media Sosial

Kemudian sajian main course diramalkan oleh Richard, akan dihadirkan Meghan dan Harry dengan sajian yang lebih tradisional yaitu fillet of beef dan sticky glazed beef rib. Sedangkan untuk sajian makanan penutup alias dessert, menu Eton Mess dan Immaculate Heart Tidy yang keduanya menggunakan bahan-bahan yang sama, yang disebutkan Richard menu ini dalam rangka sebagai makanan kenangan masa kecil bagi Harry dan Meghan.

Selain itu, Richard juga memprediksikan sajian tradisional cigar trolley, kemungkinan bisa diganti dengan sajiab tabacco dengan cokelat yang dipasangkan dengan shortbread. Terakhir sebagai final course, Richard meramalkan akan tersaji menu ragam keju alias cheese cart dengan segelas minuman cocktail, fizz.

Sementara itu, acara sesi sarapan atau dengan kata lain acara wedding breakfast sendiri diketahui lebih lanjut akan dilangsungkan di Frogmore House, yang kemarin juga telah diumumkan sebagai lokasi pesta resepsi pernikahan.