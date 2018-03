SEPERTI dunia hiburan Tanah Air, yang di mana setiap harinya bermunculan wajah-wajah baru. Begitu juga di dunia industri fesyen Tanah Air, di mana dalam waktu singkat telah bermunculan sosok-sosok para desainer baru.

Menjadi pelaku di bidang industri fesyen Indonesia, sama sepertinya dengan jenis bidang industri bisnis lainnya, bisnis di bidang fesyen juga tidak bisa dijalani dengan mudah begitu saja. Banyak pekerjaan rumah dan kerja keras di balik sebuah embel-embel desainer atau perancang mode yang sukses.

Bakat-bakat baru di dunia industi fesyen Indonesia memang tumbuh dengan pesat, namun hal ini juga berbanding lurus dengan berulangnya kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh para desainer-desainer baru pemula ini. Kemudian, sebagai salah satu desainer senior ternama dan penggiat industri fesyen Indonesia, apa sajakah kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan para desainer pemula yang baru saja terjun di industri bisnis fesyen di mata seorang Ali Kharisma?

“Untuk kesalahan umum, biasanya sih para desainer pemula baru-baru ini idenya itu terlalu meluap-luap. Idealis desainnya, enggak lihat kebutuhannya apa sebetulnya. Lebih fokus ke tampilan look nya saja, belum terlalu memperhatikan soal detail-detailnya,” ujar Ali kala ditemui Okezone belum lama ini di bilangan Jakarta Selatan.

Selain soal tampilan desain yang biasanya cenderung lebih merujuk ke tampilan looks dan kurang memperhatikan kebutuhan serta detail, Ali juga melihat biasanya desainer-desainer pemula ini belum terlalu andal di soal perhitungan harga jual. Tantangan akan menciptakan sebuah busana yang bagus, yang punya value atau nilai yang pantas bagi pembelinya dengan harga yang dibanderol inilah yang biasanya jadi kesalahan para desainer pemula.

“Soal perhitungan harga ya, baju sudah bagus nih ya harus worth it. Jual busana ready to wear misalnya 1,5 juta ya value nya harus segitu atau malah bisa membuat pemakaianya seolah pakai busana 5 juta, jangan malah sebaliknya. Harga segini, ya kualitasnya juga harus setara,” imbuhnya.

Terakhir, Ali menyebutkan soal management fashion juga ia pandang menjadi salah satu kesalahan umum bagi desainer-desainer muda pemula dalam menjadi pelaku di bidang bisnis fesyen. Padahal management fashion yang baik, pada dasarnya jadi faktor sangat penting untuk bisa eksis dalam kurun waktu yang lama.

“Terakhir di soal management fashion sih, tapi pada dasarnya hal ini tidak hanya buat bisnis fesyen saja tetapi juga berlaku di bidang bisnis lainnya. 5 tahun pertama itu harus survive, lalu jika sudah lewat masa 5 tahun bisa dibilang sudah cukup aman lah setengahnya, nah baru saat mencapai 10 tahun bisa dibilang baru aman,” tutup pria yang dikenal sebagai National Chairman Indonesia Fashion Chamber ini.

(hel)