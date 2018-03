Dalam tayangan video, bocah yang mengenakan kaos biru dan peci bercorak ini, nampak tak kuat menahan kantuk saat sedang menghadiri sebuah pengajian Walau nampak berat menahan kantuk bocah ini tetap berusaha untuk membuka mata dengan menganjal matanya menggunakan peci. Double tap ♥ & tag teman kamu untuk saling berbagi informasi menarik!! 〰〰〰〰 Follow @hitsabisdotcom 〰〰〰〰 #hitsabisdotcom #wowfakta #kamuharustau #tiktok #aceh #sulawesi #surabaya #kidsjamannow #medan #unik #bogor #jakarta #sumsel #faktaunik #jambi #padang #bekasi #makasar #bali #sumbar #musically #bandung #inspirasi #trending #infomenarik #indonesia #jogja #lampung

A post shared by INFO.HITS (@hitsabiscom) on Mar 25, 2018 at 5:47am PDT