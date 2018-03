LAYAKNYA setiap orang yang memiliki makanan dan minuman kesukaan masing-masing. Dalam hal memasak pun, setiap orang punya tekniknya sendiri-sendiri, yang terkadang menjadi pengetahuan baru bagi orang lain yang melihatnya.

Seperti yang ditunjukkan oleh seorang food writer, Helen Rosner baru- baru ini dalam hal memasak ayam sehingga menjadi sebuah hidangan ayam dengan kulit yang renyah.

Dalam laman akun Twitter pribadinya, Helen membuat netizen di Twitter terperangah dengan metodenya dalam mengolah sajian ayam. Bagaimana tidak? Helen diketahui mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan dirinya, yang sedang menggunakan hair dryer alias alat pengering rambut otomatis, Supersonic Hair Dryer keluaran Dyson untuk mem-blow dry satu ekor ayam utuh, di mana hair dryer ini diketahui harganya sekira USD400 atau Rp5,5 juta!

"I am using an astonishingly expensive hair dryer to remove all moisture from a chicken to maximize skin crispiness when I roast it (Aku menggunakan hair dryer mahal ini untuk menghilangkan semua kelembapan yang ada pada ayam untuk memaksimalkan kerenyahan bagian kulitnya ketika aku memanggangnya)," tulis Helen sebagai keterangan fotonya tersebut.

Unggahan foto Helen tersebut pun langsung viral di linimasa Twitter, dengan mendapatkan lebih dari 1600 like dan 100 komentar. Helen yang disebutkan juga membagikan resep olahan ayam panggang uniknya tersebut, namun orang-orang lebih tertarik pada step pertama pembuatannya yakni mengeringkan ayam dengan hair dryer mahal tersebut.

Kepada Allure, Helen mengatakan sederhana saja untuk bisa mendapatkan kulit yang renyah saat memasak daging ayam, bebek, atau ikan yakni dengan mengurangi kandungan kelembapan air semaksimal mungkin, yang mana proses ini bisa dipercepat dengan bantuan hair dryer yang mudah dibawa dan digunakan di dapur.

Well, sebenarnya metode menggunakan hair dryer untuk menghilangkan kelembapan berlebih di daging sebelum mulai dimasak ini bukan juga Helen yang pertama kali melakukannya. Helen memberikan kredit kepada penulis buku memasak Marcella Hazan, sebagai teknik memasak dari "nenek moyang" yang mana sudah diterapkan sejak era 1970-an, namun tidak dengan hairdryer, melainkan teknik tertentu untuk mengurangi kelembapan daging. Akan tetapi, mungkin Helen lah yang orang pertama yang menggunakan alat styling rambut dalam proses pengeringan daging.

Nah untuk yang penasaran ingin juga mengikuti metode ala Helen ini, jangan khawatir karena hair dryer yang digunakan tidak perlu hair dryer mewah seperti persis milik Helen, sebab seperti yang dikatakan Helen, pada dasarnya hair dryer apapun bisa digunakan.

"Anda bisa menggunakan hair dryer apapun untuk mengeringkan ayam ini, bahkan hair dryer yang tidak memiliki setelan suhu "cool" sekalipun. Walaupun nanti akan sedikit bau ayam ketika dipanaskan untuk styling," ujar Helen. Demikian seperti dilansir Foxnews, Senin (26/3/2018).

